咳嗽｜白天咳晚上不咳？一躺下就咳？用時間點分辨3種咳嗽原因

支氣管常因外在環境改變受到刺激，引發咳嗽！而外在環境會因為一天中的時間不同有所改變，所以當患者因為咳嗽去看醫生的時候，醫生通常會問3個問題，「咳多久了」、「都什麼時間咳比較多」、「有痰嗎？是什麼顏色？」來協助判斷咳嗽的原因。



不過偶爾咳個一兩聲，可能只是身體面對外來物質刺激的一種自然反應，如果咳嗽持續3週以上，才要擔心是慢性疾病造成。

3種咳嗽原因（按圖了解👇👇👇）

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白天咳，晚上不咳

如果晚上不會咳，只有白天會咳的話，通常是呼吸道的感染，也就是有細菌、病毒引發的疾病，如感冒、肺炎、霉漿菌感染、支氣管炎等；而支氣管炎、肺炎持續久了，會造成支氣管擴張症或是慢性肺阻塞。

這種咳嗽多半伴隨痰，如果確定有細菌或病毒感染，會有黃色的濃痰，咳嗽時間久了之後，還會覺得胸口悶痛，或是合併呼吸困難的情況。而肺結核、肺癌則是白天、晚上都會咳，而且痰中會帶血，但肺癌患者也有都沒有任何症狀的。

另外一個比較特別的是，妥瑞症的孩子也會有白天咳嗽、吸鼻子的症狀，但通常還會有眨眼、手腳不自主抽動，但症狀比較輕微，家長除了檢查有沒有過敏之外，也可以觀察是否有妥瑞症症狀。

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睡前咳，一躺下就咳

這種通常是躺下沒多久之後就開始咳嗽，所以咳嗽的症狀是跟「平躺」有關，多半來自2 種原因，一個是鼻涕倒流，一個是胃酸倒流。鼻涕倒流是來自於過敏性鼻炎，或是鼻竇炎等，因為躺下之後鼻涕順著往後走，經過咽喉的時候引起咳嗽，會有一些比較清澈的痰，但治療要從鼻炎開始。

胃酸倒流則並不是呼吸道的疾病，而是胃酸在躺下的時候往上刺激咽喉誘發咳嗽，通常會覺得刺刺癢癢的，因為症狀還比較輕微，沒有感覺到酸味、或是食道灼傷感，但就會有久治不好的咳嗽；可以檢視一下自己的飲食習慣，是不是三餐不定時、愛喝咖啡或是吃刺激性食物，吃東西速度快、吃飽就躺下，判斷自己是否有胃酸倒流的情形。

半夜或清晨咳

這種多半是過敏、氣喘造成的咳嗽，因為氣管敏感，容易因為半夜、清晨氣溫變低而咳嗽，另外，這2個時間通常是躺在床上的時候，更容易吸入枕頭、棉被中的塵蟎、半夜流汗的濕氣，引發咳嗽。這種咳嗽，呼吸時會帶有「咻咻」的喘鳴聲，而且多半是乾咳，比較容易分辨。

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如果是梅雨季睡覺時，會因為房間很潮濕就容易刺激氣管，但在冷氣房裡，也會因為乾燥而誘發咳嗽，所以過敏、有氣喘的人，濕度要保持在60％左右，而且要穿吸汗的衣服睡覺、房間也要定期清理，才不會因為咳嗽導致睡眠品質不好、反過來因為內分泌失調，讓過敏更嚴重。

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