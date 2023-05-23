鯁喉｜坪石邨92歲婦人食粥鯁喉送醫後不治 鯁喉急救３方法

昨早（22日），牛池灣坪石邨發生了一宗鯁喉致死的意外。事發於上午8時許，一名92歲婦人於紅石樓樓上單位食粥時懷疑鯁喉，隨後陷入昏迷，有親人發現後按平安鐘求救。救護車接報趕到現場後，婦人隨即被送往聯合醫院搶救，可惜為時已晚，最終證實不治。老婦死因有待驗屍後確定。長者小童進食時不慎鯁喉的意外不時都會發生，遇上突如其來的鯁喉情況時，到底為什麼長者幼童特別容易鯁喉？當遇上意外又該如何正確處理及急救呢？



為什麼長者幼童特別容易鯁喉？

長者和幼兒容易鯁喉的原因有所不同。長者鯁喉的主要原因是喉部肌肉和神經功能的退化，這可能是因為老化和慢性疾病的影響。此外，長者可能有牙齒脫落或口腔乾燥等問題，這也會增加鯁喉的風險。

而幼兒鯁喉的主要原因是他們的咀嚼和吞嚥能力還沒有完全發展好，再加上幼兒的食道比成人短小，容易被食物卡住。

無論是長者還是幼兒，適當的飲食和飲水習慣可以幫助減少鯁喉的風險。此外，在進食時要專注並慢慢咀嚼食物，避免說話或笑時進食等娛樂行為，以降低鯁喉的風險。

鯁喉後首５分鐘屬救人黃金時間

一般而言，當患者因鯁喉而昏迷，事發後的首3至5分鐘是救人黃金時間，若超過5分鐘，恐令患者缺氧，繼而令其腦部造成不可逆轉的破壞，甚至可導致患者死亡。因此，施救者須把握這段急救的黃金時間，並可透過以下由香港紅十字會教授的急救方法去救援患者。

▼鯁喉急救方法﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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鯁喉急救３方法

坊間常有誤傳指，鯁喉時需要吃一口飯，又或者吞一大口水，即可把異物強行吞下去的說法，對此，香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻（Barbara）曾表示，絕不建議這種做法，「基本上已經有食物鯁塞在氣管上，若再添加其他食物，再吃更多，只會更加阻塞他的氣道。」

要解決鯁喉危機，最好就按以下３方做：

1. 鼓勵咳嗽



先了解患者是否能夠咳嗽或說話，如果可以咳嗽，便鼓勵他嘗試咳嗽把異物咳出。

2. 拍背法



如異物無法咳出，則可使用「拍背法」。急救者先站在傷者的旁邊較後位置，其中一隻手支撐傷者胸部，使他能夠向前傾，另一隻手則以掌根在傷者背部兩肩胛骨之間大力拍打五次，約一秒一次，檢查每次拍背是否可以解除氣道阻塞物。

3. 推腹法



如「拍背法」無效，即可以改用「推腹法」。急救者站在傷者後方，用雙手環抱其腰部，使其上身前傾。同時急救者的其中一隻手須握緊拳頭，放在傷者的肚臍及劍突之間，另一隻手抓緊拳頭，雙手同時用力向內及向上推壓，重複五次，約一秒一次。如未能移除阻塞物，可以交替進行「拍背法」及「推腹法」，直至異物被吐出，同時須盡早報警求醫。

酒精可延誤咳嗽反射動作致鯁喉

據香港紅十字會資料顯示，哽塞是指當某些物件阻塞在氣道內（異物阻塞氣道），導致空氣無法進入肺部，而影響正常呼吸，嚴重者可引致死亡，當中導致哽塞氣道的一般有以下原因：

• 吞嚥過量或體積過大的食物

• 進食時談話、大笑，導致食物阻塞氣道

• 體內酒精濃度增高，如進食時飲酒，使咳嗽的反射動作遲緩

• 嬰兒和小孩誤吞異物，如波子、豆、糖果等



常見的鯁喉徵狀則包括：

• 咳嗽，不管是劇烈還是微弱

• 單手或雙手緊握、抓著喉部

• 不能咳嗽、說話、大叫或是呼吸

• 吸氣時發出尖銳的聲音或粗糙的呼吸音

• 驚慌

• 皮膚發紺（紫藍色）

• 如不清除阻塞物會失去知覺，不省人事



▼同場加映，拗柴「P.E.A.C.E」急救法（按圖👇👇👇）：

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