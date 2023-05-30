肺炎｜沙田54歲男子感染退伍軍人症 潛伏期曾外遊

衞生署衞生防護中心昨日（29日）公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。



在過去一周，衞生防護中心錄得一宗退伍軍人病個案呈報，涉及一名過往健康良好的54歲男病人，居於沙田富安花園第15座，於潛伏期有外遊紀錄。衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

截至五月二十七日，今年錄得 24 宗退伍軍人病個案。 而 2022 年及 2021 年則分別有 80 及 69 宗。

衞生防護中心發言人提醒，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻，若供水系統缺乏定期清洗，有機會因吸入含退伍軍人菌的水霧而受到感染。

什麼是退伍軍人症？

退伍軍人桿菌（Legionella）首次被發現在 1976 年，當時一班退伍軍人在美國費城舉辦聚會，會後不久陸續有兩百多人與會人士出現肺炎以及呼吸道感染相關症狀，但當時尚未查明造成肺炎的原因為何，此次事件共造成 34 人死亡，事後從病人的肺部發現了一種革蘭氏陰性桿菌，基於這次事件該菌被命名為退伍軍人菌。

該菌常見於自然水源中，例如湖泊、河流和地下水。其中一種名為Legionella pneumophila的菌株是一種致病性菌株，可以引起嚴重的肺炎，稱為軍團菌病（Legionnaires' disease）。

4類人士感染風險較高！

+ 4

1. 免疫力低下



免疫系統異常的人士，如器官移植患者或接受化療的癌症患者，免疫系統較弱，無法有效抵抗軍團菌的侵害。

2. 吸煙者



煙霧中的化學物質會損害呼吸系統，使得受感染的風險更高。此外，吸煙也會使得肺部疾病的風險增加，進而增加感染退伍軍人症的風險。

3. 患有慢性疾病的人



患有慢性疾病，如肺部疾病、糖尿病、心臟病等，會削弱身體的抵抗力，增加感染的風險。

4. 年齡較大



年長者的免疫系統功能下降，容易受到感染。

留意５點預防感染退伍軍人症

1. 注意個人衛生



勤洗手、保持身體清潔，特別是洗澡時避免淋浴頭噴到臉部，以減少軍團菌進入呼吸道的風險。

2. 清洗和消毒



定期清洗和消毒家中水管、水箱、花灑、噴頭、冷卻塔、游泳池、溫泉等可能存在軍團菌的地方。

3. 避免接觸高危區域



如長期照護機構、醫院、酒店等可能存在軍團菌的地方，特別是對於年長者、免疫力低下、吸煙者及慢性病人等高危人群應該要避免到這些地方。

4. 注意飲用水源



避免飲用未經過濾和消毒的生水或自來水，特別是在旅行時，應選擇瓶裝水或經過消毒的水源。

5. 停止使用噴霧式噴頭



噴霧式噴頭容易將軍團菌噴散到空氣中，因此建議停止使用這種噴頭。

退伍軍人症是一種嚴重的肺炎，其症狀包括高燒、咳嗽、胸痛、頭痛、肌肉疼痛、喉嚨痛和肺炎等。感染通常發生在吸入被感染的水源中的微小氣溶膠時，例如噴霧、氣化或水蒸氣中的微小氣溶膠。軍團菌病通常需要在醫院接受治療，包括抗生素和支持性治療等。

由於軍團菌可存活在不同的水源環境裏，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。為了預防軍團菌病，建議針對可能存在感染風險的水源進行定期清潔和消毒。此外，建築物中的水系統也應該定期清潔和消毒，以避免退伍軍人桿菌菌株生長繁殖的風險。