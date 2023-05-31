會厭炎｜打完邊爐喉嚨痛 女子求醫後10分鐘即去世

千萬別看輕喉嚨痛！近日，內地就有一名女子在吃火鍋之後感到喉嚨痛，但沒有即時理會。豈料，隔天上班時狀況突然惡化，但才剛到醫院沒多久，就突然大口喘氣，隨即倒地不起，最終證實不治。



據內媒報道，一名內地女子為好友慶祝生日時，進食了麻辣火鍋，事後感到喉嚨痛，但只以為是火鍋太辣而導致，並沒有重視病情。次日清晨，發覺女子喉嚨痛加劇，出現了呼吸不暢的情況，但她服用消炎藥仍決定繼續上班，豈料情況進一步惡化，甚至出現了憋氣感、畏寒。

求醫後10分鐘即去世？

終於察覺到病情嚴重性的女子馬上早退到醫院求醫，可惜為時已晚。在女子前往醫院的過程中，症狀突然加劇，才剛到醫院就因呼吸困難而暈倒。女子還未來得及搶救，就已經心跳驟停、呼吸停止。從就醫到失救，只有短短約10分鐘時間。

事後，醫方女子為女子屍體進行檢查，發現女子的會厭（舌根部上方的軟骨，可避免食物進入氣管）充血腫脹，堵塞了聲門，結合之前的種種症狀，最終判斷奪走女子生命的是「急性會厭炎」。

會厭炎是什麼？

杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科周國文副主任醫師解釋，急性會厭炎是耳鼻喉科急重症之一，主要表現為會厭高度水腫，這是一種主要累及喉部聲門上區的會厭及其周圍組織的急性炎症病變。 周國文指，「嚴重的急性會厭炎，如果沒有及時處理，短短十幾分鐘就足以讓人窒息，帶來致命傷害。」

周國文表示，「急性會厭炎」雖然很凶險，但只要及時就醫，明確診斷，治療並不困難。通常激素治療較有效，激素的使用可在短時間內改善水腫，再配合抗生素控制炎症。病情一旦進展到嚴重的呼吸不暢時，就會發生致命危險，必須立即進行快速氣管插管或是氣管切開，才能挽救一命。

喉嚨痛可能是多種病症的病徵

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喉嚨痛是一個常見的症狀，它可以由不同種類的病症所引起，某些疾病更有可能導致死亡，因此絕不能將喉嚨痛置之不理！

以下是一些可能導致喉嚨痛的常見疾病：

1. 風寒感冒



感冒是由病毒引起的常見疾病，主要症狀包括喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕等。感冒通常是由於病毒感染引起的，而不是細菌感染。

2. 流感



流感是一種由流感病毒引起的疾病，主要症狀包括喉嚨痛、咳嗽、發燒、乏力等。與普通感冒不同，流感的症狀通常更為嚴重，可能導致並發症。

3. 扁桃體炎



扁桃體炎是由細菌感染引起的疾病，主要症狀包括喉嚨痛、發熱、咳嗽、頭痛等。扁桃體是免疫系統的一部份，位於口喉部，起到過濾細菌和病毒的作用，但當細菌感染扁桃體時，就會導致扁桃體炎。

4. 喉部炎症



喉部炎症可以由多種原因引起，包括喉頭炎、喉氣管炎等，主要症狀包括喉嚨痛、聲音嘶啞、咳嗽等。喉氣管炎是指喉部黏膜和氣管黏膜同時受到炎症的疾病。

5. 食道逆流



食道逆流是胃酸反流到食道引起的疾病，主要症狀包括喉嚨痛、喉部燒灼感、胸痛等。食道逆流病人通常會感到胸口燒灼不適，同時喉嚨也會受到影響。

6. 癌症



喉癌是一種相對罕見的癌症，主要症狀包括喉嚨痛、聲音嘶啞、喉部腫塊等。喉癌通常是由於長期吸煙、飲酒等不良習慣導致，需要及早診斷和治療。

需要注意的是，以上病症並非全部，喉嚨痛的原因可能還有其他因素導致，如過度使用喉嚨、氣管炎、咽炎等。

兩款湯水有助紓緩感冒喉痛

中醫認為，風寒感冒導致的喉嚨痛屬於寒邪外襲，若只是一般的感冒或流感引致的喉嚨痛，可以使用溫性的藥材來緩解症狀。

以下是兩款中藥材湯水配方：

1. 草果蘇葉湯

用料：

- 草果6克

- 蘇葉6克

- 薑片3片

- 冰糖適量

- 清水800毫升



功效：

草果、蘇葉為溫性藥材，有較強的祛風散寒作用，可以改善喉嚨痛和咳嗽等症狀。薑片可以增強藥效，促進汗液排出，加速寒邪的排出。



製作步驟：

1. 將草果和蘇葉洗淨備用。



2. 將清水放入燉鍋中，加入草果、蘇葉、薑片，煮沸後轉小火煮20分鐘。



3. 加入適量冰糖，繼續煮至冰糖溶解。



4. 過濾藥渣，取湯水飲用。



每日飲用1-2次，可緩解喉嚨痛和咳嗽等症狀。

2. 桔梗川貝湯

用料：

- 桔梗9克

- 川貝6克

- 生薑3片

- 冰糖適量

- 清水800毫升



功效：

桔梗、川貝為溫性藥材，有較強的祛痰止咳作用，可以緩解喉嚨痛和咳嗽等症狀。生薑可以增強藥效，促進汗液排出，加速寒邪的排出。



製作步驟：

1. 將桔梗和川貝洗淨備用。



2. 將清水放入燉鍋中，加入桔梗、川貝、生薑片，煮沸後轉小火煮20分鐘。



3. 加入適量冰糖，繼續煮至冰糖溶解。



4. 過濾藥渣，取湯水飲用。



每日飲用1-2次，可緩解喉嚨痛和咳嗽等症狀。

以上中藥材湯水只能緩解症狀，若病情嚴重應及時就醫。另外，由於每個人的體質和病情都有所不同，在服用前應先詢問專業醫生的建議。