鎮痛貼｜每次別貼多於2個部位　留意使用時間、副作用嚴重恐傷腎

長期坐姿不良、運動損傷、長期累積的身體疲勞，都可能會導致肌肉酸痛，民眾為了舒緩不適都會到藥局買痠痛貼布自行敷貼，不過復健科醫師警告，「一次貼多個部位」，恐怕引起皮膚紅疹、過敏等副作用，即使沒有服用藥物，仍然會增加腎臟負擔，大家可要當心。



台灣復健科李炎諭醫師透過Facebook專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」分享一個案例，一名阿姨就診後，發現雙肩、雙肘還有脖子都貼滿酸痛貼布，詢問病情後推斷，該位病人可能有頸椎問題合併續發的肌筋膜疼痛，加上旋轉肌也有撕裂傷，建議阿姨「不能這樣貼藥布。」他表示，膝關節退化、下背痛等常見問題，都可以使用酸痛貼布來舒緩，但是建議「不要貼超過兩個部位，貼太多一樣會增加腎臟的負擔。」

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此外，不少網友留言擔憂「增加腎臟負擔」，李炎諭醫師也整理實證幫大家解答：

1. 連續兩周每天使用痠痛貼布應該是安全無虞的，會比口服消炎止痛藥物更不傷腎。



2. 一般指引建議連續使用消炎止痛藥物不宜超過三個月，甚至不宜超過一個月。



3 .如果都依照仿單使用，且沒有連續使用一個月以上，應不用過度擔心腎臟問題。



李炎諭醫師也指出，「使用時間」、「副作用」是使用貼布兩大重點，除了不要一次貼在多個不同部位之外，建議不要貼超過6個小時，同時必須留意皮膚是否有起疹、過敏的症狀，嚴重者可能還會增加腎臟的負擔。最後則提醒使用痠痛貼布前，記得先清潔並保持皮膚表面乾燥再使用，並且避開有皮疹、傷口、潰瘍等問題的部位。

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