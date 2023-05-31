長壽方法｜全球最年長醫生揭秘5大長壽秘訣　不退休保持學習熱忱

現年100歲的美國俄亥俄州神經專科醫生霍華德·塔克（Howard Tucker），於2021年被健力士世界紀錄認證為「全球最年長執業」醫生，已經執業75年的他，至今仍未有退休打算，他也於接受媒體採訪時分享長壽秘訣。



霍華德·塔克（Howard Tucker）因為社群軟體上分享長壽抗老秘訣而暴紅，他出生於 1922年7月10日，當時美國男性平均預期壽命為58歲、女性則為61歲，而塔克今年已經100歲，他仍每週替病患看診，平均每日從上午9點工作到下午6點。

5招長壽秘訣（按圖👇👇👇）

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從醫之餘，因為對法律有興趣，塔克在67歲時通過了俄亥俄州律師資格考試，他從不停止學習，他說，「我會告訴十幾歲的自己，要像永遠活著一樣學習每一天，像明天就要死去一樣生活每一天。」

在塔克醫生職業生涯中，處理過許多罕見的病例和診斷，包括1960年轟動全球的「睡美人」病例，塔克醫生分享，「當看到罕見病例真實發生，我會感到很有挑戰性，我喜歡幫助診斷具有挑戰性的病例。」

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

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健康長壽靠5招 塔克醫生：退休是長壽的大敵

塔克醫生與妻子膝下有四名兒女，家庭幸福美滿的他，談到長壽的秘訣，他也和CNBC分享，或許基因會影響長壽，但以下5個生活保健之道或許也是長壽的秘訣。

1. 不退休，保持學習熱忱

塔克醫生說，「當你熱愛你所做的事情並且仍然有能力去做的時候，你為什麼要退休呢？」已經工作超過75年的他，65歲的妻子在89歲時也仍繼續持續從事精神分析相關工作。

在新冠肺炎大流行期間，塔克醫生仍每週花費五至六天的時間治療患者，他表示，如果有幸擁有自己喜歡的職業並還有工作能力，可以考慮延後退休，許多退休後在日常生活中沒有重心的人，會有認知能力下降的風險。

而就算退休、不工作時，也要找到生活重心或熱愛的事情，塔克醫生分享，當自己沒有安排工作時，喜歡花時間陪4個孩子和10個孫子一起到處走走或看體育比賽。

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2. 不讓身材走樣、維持運動習慣

研究顯示，室外步行15分鐘可以降低25%的早逝風險。直到80歲，塔克醫生都還維持著游泳、慢跑、滑雪的習慣，保持身體強壯、健康，現年101歲的他說，「雖然我不再滑雪，活動力也不如從前，但我還是會嘗試在跑步機上快走。」

3, 不抽煙

塔克醫生分享，1930年代上高中時，他告訴父親想開始吸煙，父親說了一句話讓他立刻放棄想要吸煙的念頭，父親說：「你想要吸煙沒問題，但是，生命如此短暫，為什麼會有人不想將新鮮空氣送入肺部呢？」他也提醒，吸煙會導致癌症、中風、冠狀動脈疾病以及其他肺部和心血管疾病的發生。

4. 適度但不過度節制

節制的飲食或生活習慣可以讓生活更加充實，不過也不用過節制，塔克醫生說，他偶爾也會喝杯小酒配上牛扒，另外，他每餐都會吃沙律、青菜，他特別喜歡吃十字花科的蔬菜，像是抱子甘藍、白菜、西蘭花等綠色蔬菜。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

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5. 持續分享並傳承所學知識

塔克醫生樂於分享並傳承所學知識，他表示，自己相當喜歡教學生或是住院醫師，同時他也從對方身上學到許多東西，未來他也即將出演一部關於自己生活的紀錄片，「與下一代分享我長期職業生涯中的故事是一種快樂。」

最後，塔克醫生表示，「長壽的真正秘訣在於沒有秘訣，我們每天都在生活，人生卻只會死一次，所以我們必須充分利用擁有的時間。」對於獲得金氏紀錄全球最年長醫師的榮耀，他也將這個稱號視為一項非凡的榮譽，為幸福生活又增添一項新成就。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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