精索靜脈曲張｜送外賣每日騎車逾10小時 恐令睪丸縮小造成不育？

隨著外賣文化的普及，現在足不出戶即可買到各式各樣的美食甚至是日用品，可以說是非常便利。但在輕易取得外賣的背後，付出的可能是一位位外賣員的健康？台灣就有一名20多歲的外送員，就因為工作所需要長期待在電單車上，卻導致下體出現脹痛等症狀。



近日，台灣泌尿科醫生邱鴻傑在當地節目《醫師好辣》上分享個案指，曾診治一名20多歲的年輕外送員。在診症期間，外送員透露自己由於工作的關係，一日內有超過10小時都在電單車上渡過，這種生活已持續了好一段日子，但最近一到下午，生殖器就會感到異常脹痛，甚至「痛到沒辦法騎車」。

邱醫生隨即為患者進行檢查，竟發現生殖器附近呈現「蚯蚓蟲卵狀」，邱醫生解釋，外送員騎車需長時間維持相同姿勢，再加上私密處恐本來就靜脈構造不良，因此導致精索靜脈曲張，「如果愈來愈嚴重又沒有處理，有時候甚至會造成睪丸縮小、精蟲品質不良，從而對生育能力造成影響」。幸好，在邱醫生為患者進行手術後，患者已成功康復。

邱醫生提醒，出現慢性痛症實屬正常，即使痛症出現在私密處或陰部深處，亦不要因害羞而延遲求診時間。若身體不適就一定要就醫檢查，否則導致病情惡化，恐怕會帶來更嚴重的後果。

精索靜脈曲張是什麼？

根據衛生署資料，精索靜脈曲張是指男性陰囊內的靜脈出現群組的腫脹。雖然此情況可以發生在任何一顆睪丸或同時在兩邊的睪丸出現，但大部份個案都在左方的睪丸發生。

精索靜脈曲張乃一常見病症，任何男士皆有機會患上。有外國的研究發現大約15%的男性患有此症，其中較多發生於年齡介乎青春期至35歲的男士。雖然精索靜脈曲張未必對患者的健康有影響，但它亦可以導致睪丸萎縮或不育等問題。

然而，現時精索靜脈曲張的成因仍未完全究明。精索靜脈曲張產生的一個原因，可能是由於陰囊內的靜脈活瓣失去功效，導致血液於靜脈積聚，令靜脈擴大並做成曲張。此外，若精索靜脈被腫瘤壓著，亦可引起精索靜脈曲張。

精索靜脈曲張５大主要症狀

1. 精索部位的疼痛或不適感



由於精索靜脈曲張引起的血管擴張和血液淤積，可能會導致精索部位的疼痛或不適感。

2. 精索部位的腫脹或腫塊



精索靜脈曲張可能會導致精索部位出現腫脹或腫塊，這些腫塊可能是擴張的靜脈。

3. 精索部位的發熱或灼熱感



由於精索靜脈曲張引起的血液淤積，可能導致精索部位的溫度升高，從而引起發熱或灼熱感。

4. 精液異常



精索靜脈曲張可能會影響精液的質量和數量，包括精液濃度、精子數量和活力等。

5. 性功能障礙



精索靜脈曲張可能會影響性功能，包括勃起功能和射精功能等。

如何治療精索靜脈曲張？

精索靜脈曲張的治療方式包括保守治療和手術治療，具體治療方式需要根據病情的嚴重程度和患者的個體情況而定。假如病徵輕微及不影響生育能力，大部份精索靜脈曲張的患者是不需接受治療的。

1. 保守治療



包括輕度運動、穿着緊身內褲、使用輕度止痛藥等措施。保守治療主要針對輕度的精索靜脈曲張患者，可以減輕疼痛和不適等症狀。

2. 手術治療



包括精索靜脈切除術、結紮術、微創手術、動脈栓塞術等。手術治療通常適用於病情嚴重的患者，可以有效減輕或消除症狀，提高生殖功能。

另外，精索靜脈曲張治療過程中，亦需要注意術後護理，避免劇烈運動和重物提起等活動，以免影響治療效果。

（參考資料：《醫師好辣》、衛生署）