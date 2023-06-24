流汗｜出汗時間、部位反映健康異常！大汗損陽氣　肥人仍應做運動

中醫認為，從一個人出汗的時間、部位、氣味及顏色，都可以看出身體異常的端倪。



流汗本屬正常，但若然留意到以下的怪異狀況，便可能是健康已出現偏差！（按圖了解）

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1. 出汗時間

白天不正常出汗屬於「陽虛自汗」；晚上不正常出汗屬於「陰虛盜汗」。

2. 出汗部位

「頭汗」過多可能是脾胃有濕熱，或暴飲暴食後的「積食」；老人及產後身體虛弱的女性，多半是因為氣虛所致。

「手足心多汗」多半是陰虛，也可能是胃熱或熱症。「心窩、胸口多汗」多半是因為思慮過度所導致的「心脾虛弱」。

3. 汗的氣味

汗味腥臭多與熱證或濕熱有關，一般屬於「肝熱」。

4. 汗的顏色

黃汗、紅汗或黑汗分別代表身體不健康的徵兆。

注意！不流汗易與肥胖形成惡性循環

體型較胖的人因為比較容易流汗，夏天更不願意運動，只想待在冷氣房裏。中醫勸胖子多動，以免形成惡性循環，身體不但越來越不健康，身材也將越來越胖。

台北醫院中醫科主診醫生張哲慈指出，胖的人多半屬於「陽氣虛」的體質，很容易累積「濕」而成「痰」。由於人體出汗時，必須靠陽氣的鼓動，而陽氣虛的人陽氣已經不足，所以一旦出汗之後，反而不容易停止，而發生汗出太多的情況。如此一來，大量出汗會帶來不舒服的感覺，另一方面更會消耗已經過少的陽氣（能量）。

不過，雖然胖的人在運動時，會因為陽氣虛而氣喘，但是運動確實可以帶動陽氣的循環，有利於身體的健康。

所以，張哲慈建議如果胖的人想要健康減肥，一是要靠運動持之以恆，另一個則是要透過「補氣」的方法來調理身體。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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