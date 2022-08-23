銀髮養生｜夏日要補水　「它」比清水更有效　這兩種飲料不建議喝

夏天相當炎熱，口渴時，一般人會選擇狂灌開水，才能真正解渴，但根據蘇格蘭聖安德魯斯大學的研究，分別以不同種類的飲料進行「水合反應」的比較，發現一般的白開水雖然能為身體補充水分，但並非最讓身體保水，反而是含有一點糖、脂肪或蛋白質的飲料，例如：牛奶，能讓體內保水的時間更長。



「牛奶」比開水更保濕 專家：這些成分有助於水分滯留

該研究的作者，聖安德魯斯醫學院教授羅納德·莫恩（Ronald Maughan）表示，牛奶比白開水更保濕，是因為牛奶當中所含的乳糖、蛋白質、脂肪，都有助於減緩胃液的排空，以擁有更長的時間進行水合反應。（編按：水合反應為水與物質之間的相互作用，離子及生物高分子的水合反應，在生物反應上擔任重要角色。）

牛奶當中還含有鈉，的作用如同海綿，可以吸附體內水分，進而減少尿液產生。而平時用於治療腹瀉的口服藥水也是如此，其中含有少量的糖、鈉和鉀，也有助於體內水分滯留。營養師梅麗莎·馬宗達（Melissa Majumdar）表示，此研究告訴我們，電解質，例如：鈉、鉀，有助於體內進行水合作用，而飲料中的熱量會導致胃排空以及排尿速度變慢。

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這項研究，試驗13種常見飲料，如何影響體內的水合作用。於飲用4小時之內補水量，由多至少排名（編：排名由最佳開始）：

．脫脂牛奶、口服補液溶液（如 Pedialyte 或 Liquid IV）



．全脂牛奶



．橙汁



．可樂



．健怡可樂



．冷茶



．茶



．運動飲料



．不含氣泡的開水



．氣泡水



．拉格啤酒



．咖啡



別因此以含糖飲料取代水分！「水」是身體代謝的關鍵成分

不過不代表可以放肆喝含糖飲料！例如果汁或可樂，這些糖量超高的飲料，保濕效果較低糖飲料差。或許含糖飲料與白開水相比，它們在胃中停留的時間更長，排空速度更慢，可以有較長時間進行水合反應，但是一旦這些飲料所含的高濃度糖分進入小腸，必須透過進行一連串的消化反應以及代謝，這個過程需要消耗體內足夠的水分才能進行，這好比「將體內的水分倒進小腸中，以稀釋飲料中的糖分。」

梅麗莎．馬宗達解釋，果汁和汽水不僅缺乏水分，而且還有過量的糖分和卡路里，而且並不像固體食物可以讓我們擁有飽足感，一不小心就會因此喝了太多杯飲料，反而對身體造傷害，建議如果要補水，請以喝白開水為主。畢竟，腎臟和肝臟，都仰賴水分以排除體內毒素，而水對於維持皮膚彈性和柔軟度也有關鍵作用，甚至可以保持關節的潤滑、有助於預防感染，並將營養素傳輸到身體的各個細胞中。

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啤酒和拿鐵能保持水分嗎？

羅納德．莫恩說明，酒精有利尿的作用，會使身體排出更多尿液，因此酒精飲料，將取決於酒精與水的比例。「與威士忌相比，啤酒會水分流失相對少，因為啤酒的含水量較高。烈酒會造成身體脫水，稀釋過的酒精飲料不太會。」

根據羅納德．莫恩的研究，一杯含有大約80毫克咖啡因的普通咖啡，保濕程度和水相仿，但超過300毫克的咖啡因，約等於2-4杯咖啡，可能會導致身體失去多餘的液體，因為咖啡因會產生些許利尿作用，且平常不喝咖啡的人，利尿情形會更明顯，建議可以在咖啡裏1-2匙的牛奶來抵銷這樣的情況。

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