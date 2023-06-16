胰腺炎｜男子熬夜後飲凍檸茶 腹痛急送ICU 醫揭血脂為常人200倍！

現代人生活忙碌，工作壓力大加上作息不規律，很容易就會養成飲食不均衡，休息時間不足等壞習慣，長期處於亞健康狀況而不自知，一旦隱患爆發，分分鐘會造成生命危險。近日，內地就有一名男子在熬夜後飲凍飲，竟導致出現嚴重腹痛，被緊急送到深切治療部才挽回一命。



據內媒報道，深圳一名45歲陳姓男子，由於工作關係平時經常熬夜、吃外賣。怎料，近日喝了一杯凍檸茶後便劇烈腹痛。送院後隨即被醫生驗出患有急性胰腺炎，需要立即轉到深切治療部進行治療。

其後，醫生進一步為陳男作身體檢查，竟發現他體內的三酸甘油酯已超標正常人的200倍，院方連忙安排他進行血漿淨化術，並分離出超過200毫升的血脂，再配合一系列的藥物治療，終於挽回陳男一命。

院方指，急性胰腺炎是一種非常嚴重的疾病，常見的誘因包括飲食不當、酗酒以及膽囊疾病等等。本次陳男飲下冰凍飲品成為了急性胰腺炎的誘因，再加上他平時作息不定時、愛吃外賣，才導致情況如此嚴重。

胰腺炎知多啲！

胰腺炎是一種由於胰臟組織發生炎症而引起的疾病。胰臟是一個位於腹部的重要器官，它主要負責分泌一些消化酶和胰島素等荷爾蒙，以幫助身體消化食物和調節血糖。

當胰臟發炎時，這些消化酶可能會在腺體內部活化，從而導致胰腺自身消化。這樣的自身消化過程導致患者感到嚴重的腹痛、腹部膨脹、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至可能導致胰臟壞死和全身感染等嚴重併發症，危及生命。

高血脂會導致胰腺炎？

曾有研究顯示，高膽固醇血症和高三酸甘油酯血症（血脂過高的兩種常見形式）都與胰腺炎的發生有關聯。患上高膽固醇血症會使膽固醇在胰管中沉積，形成結石，從而阻塞了胰液的排洩，進而導致胰腺炎。同樣地，當甘油三酯水平過高時。高甘油三酯可能導致胰腺血管堵塞，進而引發胰腺炎。高三酸甘油酯血症也可能會增加胰腺炎的風險。

此外，高血糖也是胰腺炎的危險因素之一。高血糖會引起胰島素分泌過多，進而導致胰臟功能過度負荷，最終可能導致胰腺炎。

▼身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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預防高血脂６個日常貼士

1. 飲食調節



控制飲食攝入的脂肪和膽固醇含量，避免高脂肪、高膽固醇的食物，如油炸、腥腥等，增加膳食纖維和果蔬的攝入量。

2. 維持健康的體重



維持健康的體重有助於控制膽固醇和血脂的水平。如果您超重或肥胖，應盡可能減輕體重。

3. 增加體育鍛煉



適當的運動可以幫助控制血脂和膽固醇水平，建議每週進行至少150分鐘的中等強度有氧運動。

4. 戒菸限酒



吸煙和過量飲酒會導致高血脂，應盡可能戒菸限酒。

5. 控製糖尿病



糖尿病患者易患高血脂，應積極控制血糖水平。

6. 定期檢查



定期進行血脂檢查，及時發現和處理高血脂問題。

▼7種食物有助降血脂（點擊下圖看清！👇👇👇）

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