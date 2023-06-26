腎結石｜斯里蘭卡驚現全球最大腎石 認清７大症狀 預防這樣做

近日，一名來自斯里蘭卡62歲的退役老兵經手術將體內的腎結石取出，這顆腎結石長約13.372厘米、重達801克，是有紀錄以來全球最大最重，其大小更打破健力士世界紀錄。腎結石是常見都市病，在30至60歲人士患症的情況尤其普遍，大約每10人就有1個人患有腎結石，到底腎結石是如何形成？想要預防又可以點做？



腎結石是如何形成？

腎結石的形成主要與尿中的某些物質濃度過高，如鈣、草酸、尿酸、鈉有關，這些物質可以在腎臟中結晶形成結石。具體來說，以下是腎結石形成的一般過程：

1. 高濃度的尿液中某些物質的濃度超過了其最大可溶解度，就會開始結晶形成顆粒。

2. 結晶通常是由鈣、草酸、尿酸、鈉等物質組成的，而這些物質在尿液中的濃度過高可能是由於飲食、水分攝取不足等原因導致。

3. 結晶顆粒逐漸增大，形成腎結石。腎結石可以在腎臟內形成，也可以隨著尿液流動到較窄的尿管、膀胱和尿道，產生阻塞和疼痛等症狀。

除了飲食、水分攝取不足等原因外，其他可能導致腎結石形成的因素還包括遺傳、腎臟異常、代謝異常、某些疾病或手術等。

腎結石８大症狀（按圖睇清👇👇👇）：

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當你出現以下症狀時，就可能已患有腎結石：

1）背痛、腹痛或側面痛（side pain）



腎結石痛，也被稱為腎絞痛，是指一般當結石進入窄的輸尿管，造成阻塞令腎臟壓力增加，而出現的痛楚。通常腎絞痛都出現得十分突然，當結石移動，出現痛楚的位置和強度都會有所改變。

痛楚一般類似波浪反覆出現，當輸尿管嘗試將結石推出，並收縮時，就會令痛楚惡化。每一次的痛楚可能會維持幾分鐘，消失後，又再次出現。大的結石造成的痛楚可比小結石更大，不過痛楚的強度不一定和結石的大小有關，小的結石移動或造成阻塞時，也可造成痛楚。

2）小便灼熱或出現痛楚



當結石到達輸尿管和膀胱的交界處時，排尿時就感到痛楚。你可能會感到刺痛或灼熱，有些人可能誤以為是泌尿道感染。有時出現結石時，也可能會同時出現泌尿道感染。

3）經常尿急



當你發現自己去廁所，相比平日變得頻繁或更急時，或是另一個警號。這可能表示腎結石移動到泌尿道更下的位置，因此你或發現自己需要頻頻上廁所。而尿急這個症狀，也和泌尿道感染症狀相似。

尿急記得不要忍尿！按圖了解忍尿的影響：

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4）血尿



血尿（Hematuria）也是腎結石患者的常見症狀之一。血尿的顏色可以是紅色、粉紅色或啡色，顯微鏡下血尿的紅血球細胞或太小，無法使用肉眼分辨，因此如你有類似情況，應諮詢醫生並進行檢查。

5）尿液混濁或帶有臭味



健康的尿液應該清澈，並不應帶有強烈的味道。尿液混濁或帶有臭味，可能是腎臟或是泌尿道其他地方受感染的症狀。2013年的研究發現，患有急性腎結石的患者中，大約8%有泌尿道感染。

尿液混濁是膿尿（pyuria）的症狀之一。尿液帶有臭味，可能是由引起泌尿道感染的細菌所造成，也有可能是由於尿液比平時更濃所造成。

6）尿量稀少



大的腎結石，有時會在輸尿管受阻塞，並可令尿液流動減慢，甚至暫停。如你出現阻塞的問題，每次排尿時，尿量或會變得十分少。而如果你發現排不出尿時，應馬上緊急求醫。

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7）噁心或嘔吐



噁心或嘔吐為腎結石患者常見的症狀之一。腎結石可觸發消化道的神經，引起胃部不適。加上，噁心或嘔吐也可能是身體對強烈痛楚所產生的反應。

8）發燒或發冷



腎臟受感染或泌尿道其他部份受感染，可能會出現發燒或發冷的症狀。這也可能是腎結石的嚴重併發症，亦可能是身體有其他更嚴重問題的徵兆。因此，如你出現任何發燒，並伴隨疼痛，應馬上求醫。

受感染造成的發燒，一般都為高燒，38˚C（100.4˚F）或以上，通常會伴隨發冷或發抖。

預防腎結石 ６個日常習慣

1. 保持足夠的水分攝取



多喝水是預防腎結石的最好方法。 每天攝取足夠的水分可以增加尿液的產量，減少尿液中某些物質的濃度，從而減少腎結石的形成風險。檸檬水和橙汁也是不錯的選擇。 它們都含有檸檬酸鹽，可以防止結石形成。建議每天飲用6-8杯水，或者根據個人體重和活動量調整水分攝取量。

您可以通過查看尿液的顏色來判斷您是否水分充足——它應該是透明的或淡黃色的。 如果天黑了，你需要多喝水。

2. 適量攝取含鈣豐富的食物



最常見的腎結石類型是草酸鈣結石，導致許多人認為他們應該避免吃鈣。 但現代的研究表明，攝取足夠的鈣質可以減少腎結石風險，因為鈣質可以與草酸結合形成不溶性的鈣草酸鹽。建議攝取含鈣豐富的食物，如牛奶、豆腐、芝士等。

3. 減少攝取鈉



高鹽飲食會增加患鈣腎結石的風險。 根據美國泌尿外科護理基金會的說法，尿液中過多的鹽分會阻止鈣從尿液中重新吸收到血液中。 這會導致高尿鈣，從而可能導致腎結石。少吃鹽有助於保持較低的尿鈣水平。 尿鈣越低，患腎結石的風險就越低。

4. 減少攝取富含草酸鹽的食物



草酸鹽是腎結石形成的主要成份之一，攝取過多的草酸鹽會增加腎結石的風險。建議減少攝取富含草酸鹽的食物，如菠菜、咖啡、巧克力、花生及豆製品等。

草酸鹽和鈣在到達腎臟之前在消化道中結合在一起，因此若你同時食用高草酸鹽食物和富含鈣的食物，結石就更難形成。

5. 減少攝取動物蛋白



攝取過多的動物蛋白會增加尿液中尿酸的濃度，進而增加腎結石的風險。因此，建議減少攝取動物蛋白，如肉類、家禽、魚類等。

6. 避免補充維他命C



過量補充維生素C會增加尿液中草酸鹽和尿酸的濃度，進而增加腎結石的風險。

根據2013 年的一項研究，服用高劑量維生素 C 補充劑的男性患腎結石的風險增加了一倍。但研究人員認為正常攝取食物中的維生素C，並不會帶來同樣的風險。