腎結石｜美國女子實測搭過山車可排出體內腎石 治療腎石５種方法

生腎結石點算好？當然是去搭過車啦！這可不是在開玩笑，美國有一名女子就嘗試了一次「過山車排腎石」，在翌日如廁時，竟發現真的排出腎結石，她將經歷分享到社交平台，證實了這個方法真有其事。



據外媒報道，美國女子法倫（Steph Fallon）患有腎結石，在網上搜尋治療方法時，她注意到一種不奇特的治療方法，那就是坐過車。因此她決定親自實測這個方法，並將其拍成影片分享到社交平台TikTok。

在影片中，她在當地的迪士尼樂園渡過了一整天，期間亦有享用其他設施和服務。她指，自己一共搭乘了２次名為「巨雷山驚險之旅（Big Thunder Mountain Railroad）」的過山車，並且由於網路資訊表示要乘坐最後一排車卡才能得到最好的效果，因此她２次都堅持坐在最後一排。

排出後的腎結石（圖片來源：TikTo@Steph Fallon）

起初，在乘坐過山車後她的身體並沒有出現什麼異樣，然而在她買好紀念品準備回家時，卻突然感到異常劇痛，甚至連晚餐都吃不下。豈料，在翌日睡醒如廁時，竟發現真的排出了腎結石，最後便製作短片以力證過「過山車排腎石」的成效。

「過山車排腎石」都有科學根據？

其實，早在2016年密歇根州立大學骨科醫學院的一個研究團隊就曾為「過山車排腎石」的可行性進行研究。研究團隊利用3D打印的矽膠腎臟模型作實驗，模擬有尿液與結石狀態下，在不同座位搭乘20次過山車，結果顯示前排位置的假腎結石排出率約為17%，而後排所排出率高達63%。

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腎結石是如何形成？

腎結石的形成主要與尿中的某些物質濃度過高，如鈣、草酸、尿酸、鈉有關，這些物質可以在腎臟中結晶形成結石。具體來說，以下是腎結石形成的一般過程：

1. 高濃度的尿液中某些物質的濃度超過了其最大可溶解度，就會開始結晶形成顆粒。



2. 結晶通常是由鈣、草酸、尿酸、鈉等物質組成的，而這些物質在尿液中的濃度過高可能是由於飲食、水分攝取不足等原因導致。



3. 結晶顆粒逐漸增大，形成腎結石。腎結石可以在腎臟內形成，也可以隨著尿液流動到較窄的尿管、膀胱和尿道，產生阻塞和疼痛等症狀。



除了飲食、水分攝取不足等原因外，其他可能導致腎結石形成的因素還包括遺傳、腎臟異常、代謝異常、某些疾病或手術等。

患上腎結石與飲食習慣有關？（按圖了解）

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腎結石８大症狀（按圖睇清👇👇👇）：

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當你出現以下症狀時，就可能已患有腎結石：

1）背痛、腹痛或側面痛（side pain）



腎結石痛，也被稱為腎絞痛，是指一般當結石進入窄的輸尿管，造成阻塞令腎臟壓力增加，而出現的痛楚。通常腎絞痛都出現得十分突然，當結石移動，出現痛楚的位置和強度都會有所改變。

痛楚一般類似波浪反覆出現，當輸尿管嘗試將結石推出，並收縮時，就會令痛楚惡化。每一次的痛楚可能會維持幾分鐘，消失後，又再次出現。大的結石造成的痛楚可比小結石更大，不過痛楚的強度不一定和結石的大小有關，小的結石移動或造成阻塞時，也可造成痛楚。

2）小便灼熱或出現痛楚



當結石到達輸尿管和膀胱的交界處時，排尿時就感到痛楚。你可能會感到刺痛或灼熱，有些人可能誤以為是泌尿道感染。有時出現結石時，也可能會同時出現泌尿道感染。

3）經常尿急



當你發現自己去廁所，相比平日變得頻繁或更急時，或是另一個警號。這可能表示腎結石移動到泌尿道更下的位置，因此你或發現自己需要頻頻上廁所。而尿急這個症狀，也和泌尿道感染症狀相似。

4）血尿



血尿（Hematuria）也是腎結石患者的常見症狀之一。血尿的顏色可以是紅色、粉紅色或啡色，顯微鏡下血尿的紅血球細胞或太小，無法使用肉眼分辨，因此如你有類似情況，應諮詢醫生並進行檢查。

5）尿液混濁或帶有臭味



健康的尿液應該清澈，並不應帶有強烈的味道。尿液混濁或帶有臭味，可能是腎臟或是泌尿道其他地方受感染的症狀。2013年的研究發現，患有急性腎結石的患者中，大約8%有泌尿道感染。

尿液混濁是膿尿（pyuria）的症狀之一。尿液帶有臭味，可能是由引起泌尿道感染的細菌所造成，也有可能是由於尿液比平時更濃所造成。

6）尿量稀少



大的腎結石，有時會在輸尿管受阻塞，並可令尿液流動減慢，甚至暫停。如你出現阻塞的問題，每次排尿時，尿量或會變得十分少。而如果你發現排不出尿時，應馬上緊急求醫。

7）噁心或嘔吐



噁心或嘔吐為腎結石患者常見的症狀之一。腎結石可觸發消化道的神經，引起胃部不適。加上，噁心或嘔吐也可能是身體對強烈痛楚所產生的反應。

8）發燒或發冷



腎臟受感染或泌尿道其他部份受感染，可能會出現發燒或發冷的症狀。這也可能是腎結石的嚴重併發症，亦可能是身體有其他更嚴重問題的徵兆。因此，如你出現任何發燒，並伴隨疼痛，應馬上求醫。

受感染造成的發燒，一般都為高燒，38˚C（100.4˚F）或以上，通常會伴隨發冷或發抖。

如何治療腎結石？

治療腎結石的方法取決於結石的大小、位置和病人的症狀。以下是一些常見的治療方法：

1. 等待排出



對於較小的結石，醫生可能會建議您等待結石自然排出。在此期間，您需要多喝水，以幫助排出結石。

2. 藥物治療



某些藥物可以幫助軟化結石或減少疼痛。這些藥物包括止痛藥、非甾體消炎藥和利尿劑等。

3. 體外震波碎石術



此治療方法通常用於較小的結石。醫生會使用聚焦高能量聲波來碎裂結石，然後您可以在尿液中排出碎片。

4. 內視鏡手術



對於較大的結石，醫生可能會使用內視鏡手術。該手術需要在麻醉下進行，醫生會通過尿道將一個內視鏡插入膀胱和腎臟之間的輸尿管中，然後使用工具切割或移除結石。

5. 開放性手術



對於非常大的結石或其他嚴重情況，醫生可能會建議開放性手術。該手術需要在麻醉下進行，醫生會通過在腹部或腰部進行切口，然後切除結石。

無論您選擇哪種治療方法，都應該遵循醫生的建議和治療計劃。此外，飲食和生活方式的改變也可以幫助預防腎結石的形成，例如增加水分攝取量、減少食用高鈉、高蛋白和高糖食品等。