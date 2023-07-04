【體檢優惠月】身體檢查套餐低至$560 使用積分可享額外扣減

香港人生活節奏急促，工作壓力又大，生活上很容易就會染上壞習慣，若長期置之不理將有機會形成慢性病，影響健康。想擁有健康人生，除了保持健康的生活模式外，更應該定時進行身體檢查，盡早發現身體潛在的健康風險及已有病症，確保自己能及時作出預防或治療。適逢本月為「健康Easy」及 「01網購」的「體檢優惠月」，與各大醫療機構一起推出體檢優惠，部分更低至五六折，使用「01積分」可再額外扣減部分費用！



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尚醫健康 5選1超優惠超聲波 (肝臟/前列腺/乳房/盆腔/骨質密度)

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超聲波掃瞄檢查是透過高頻率音波穿過人體皮膚，將身體各個器官及組織顯示成實時圖像，從而觀察器官的運作及血液流過血管的過程，超聲波掃瞄對人體無痛無害，亦沒有輻射，準確可靠且安全。透過檢查得知體內器官及血管的健康狀況，從而作出對應的生活習慣改善或進一步診斷治療。



尚醫健康 女仕全方位身體檢查 檢查項目多達74項

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專為女性而設的全方位身體檢查計劃，包含女性超聲波檢查、女性常見腫瘤指標、身體成份分析及一般身體檢查，多達74項檢查項目。



Life Young Health 壹森健康 - 基礎身體檢查（男女士適用）49項

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男女士適用的基礎身體檢查計劃，包含視力測試、肝功能檢查、腎功能檢查、血中脂肪檢查，多達49項檢查項目。



Life Young Health 壹森健康 - 全面身體檢查（男女士適用）70項

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壹森健康的全面身體檢查除了包括基礎身體檢查的項目外，還包含心電圖、肝炎檢驗、糖化血紅素檢測、３種癌症篩查（肝癌、結腸癌及鼻咽癌）、甲狀腺檢查及大便檢驗等，檢查項目共有70項。



Life Young Health 壹森健康 - 男士星級檢查（男士適用）64項

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壹森健康的男士星級檢查是專為男士而設的全方位身體檢查計劃，除了基礎身體檢查的項目外，還包含心電圖、詳細腎功能檢查、３種癌症篩查（肝癌、結腸癌及前列腺癌）及骨骼及肌肉檢查，多達64項檢查項目。



Life Young Health 壹森健康 - 女士星級檢查（女士適用）64項

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壹森健康的女士星級檢查是專為女士而設的全方位身體檢查計劃，除了基礎身體檢查的項目外，還包含心電圖、詳細腎功能檢查、３種癌症篩查（肝癌、結腸癌及卵巢癌）及骨骼及肌肉檢查，多達64項檢查項目。



Clarity Medical 成人基本眼部檢查限時大優惠

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現代人無論工作或娛樂也離不開電子產品，長時間接觸容易令眼睛勞損，一些以往只會出現在長者身上的眼疾亦愈來愈年輕化，Clarity Medical 成人基本眼部檢查為客人提供一系列視力測試，包括測試視力（弱視）及屈光度數、評估雙眼協調能力、色覺普查、眼內壓量度及雙眼內外健康檢查等多項檢查。



Clarity Medical 學童近視控制評估檢查 限時大優惠(價值$2400)

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本港學童普遍都有近視問題，Clarity Medical 學童近視控制評估檢查包含屈光度數檢查、色覺檢查、立體感檢查、雙眼協調能力及視力檢查等多項檢查，及早進行檢查可以避免學童錯過矯正視力的最佳時機。



香港婦檢—定期婦科檢查 (觸診、超聲波、癌指標) (只適合18歲以上女士)

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很多女性以為年輕就毋需進行婦科檢查，但其實定期檢查有助提升女性對自身健康的認知，並預防大部分的婦科疾病。香港婦檢—定期婦科檢查包含子宮、卵巢及膀胱(盆腔)超聲波掃描、乳房盆腔觸診、卵巢癌篩查及基礎身體檢查，接收報告時，更會有女西醫專門講解報告。



*本檢查計劃只適合18歲以上女士



香港婦檢—乳房及骨密度檢查 (只適合 40歲以上人士)

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女性隨著年齡增長身體容易出現不少毛病，要保持常駐的美麗風姿，就要透過身體檢查及早發現潛在疾病的警號，香港婦檢—乳房及骨密度檢查包含2D 乳房X光造影、Dexa骨質密度( 椎骨, 髖關節)檢查及基礎身體檢查，接收報告時，接收報告時，更會有女西醫專門講解報告。

*本檢查計劃只適合40歲以上人士

