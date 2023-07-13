高醣飲食會造成胰島素抗阻？定期體檢助查糖尿與肥胖形成潛在風險

現代人的飲食習慣總愛吃飯時加杯飲料，不只如此， 還有各種的點心和零食，久而久之身體攝取的醣份漸漸超出所需的份量，形成高醣的飲食的習慣。很多人以為醣就等如糖份，誤以為只要不吃喝甜的食物飲料，就會足夠健康，事實上糖只是醣的其中一種，高醣飲食不單會造成胰島素抗阻，亦會令人肥胖同時亦無法瘦下來，嚴重甚至會造成糖尿病。而本港據約有70萬名糖尿病者，即佔總人口的1成，所以糖尿病的威脅比大家所想的還要貼近生活。

高醣飲食的陷阱

首先要了解醣是什麼的一回事，醣是碳水化合物的總稱，可以分為複離醣類以及簡單的醣類，包括多醣、寡糖、纖維、單醣等等，而糖是醣的一種，作為簡單的碳水化合物存在，有些糖天然存在於食物中(例如水果中的果糖、蜂蜜中的葡萄糖、以及奶類中的乳糖)，其他的則是添加於食物中，所以由砂糖、水果內的糖、麵飯主食到膳食纖維的菜及根莖植物都可以攝取到醣類。簡單碳水化合物(包括葡萄糖、果糖、蔗糖及乳糖及其他糖類)容易被身體分解和吸收，是快速的能量來源。複合碳水化合物(即膳食纖維和澱粉)比簡單碳水化合物需要更多時間消化，但不論快慢，攝進碳水化合物會在體內血液中轉為葡萄糖。

高醣飲食會造成胰島素抗阻？

碳水化合物經過口腔胃部再到小腸會遂漸分解，最後在小腸作為葡萄糖被吸收至血液中，作為人體能量來源，所以血液中的葡萄糖會隨着進食及消化而有所變化，當人體攝進高量的醣，就會使血液的葡萄糖大量增加，使胰島素大量必泌讓血糖進入細胞提供能量來調節血糖。有多餘的糖會儲存在肝臟作為肝醣，待有需要時分解成為能量補給，而肝醣的存量有限，多出的糖分子就會轉化為脂肪細胞。當體內堆積葡萄糖過量，然而血糖仍然無法被細胞充分利用，卻繼續刺激身體胰島素分泌，最後形成胰島素抗阻，使胰島素無法有效將血糖送到細胞作為能量，大大提高患上糖尿病的機會。

糖尿病是什麼？

糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病，進食碳水化合物(包括糖分、澱粉質等)時，經消化後會變成葡萄糖，由小腸吸收進入血液循環系統，成為血糖。胰臟會分泌胰島素，協助血糖進入細胞以供運用。當身體胰島素分泌不足或人體無法利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高可引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠而言，更會引起多個身體系統及器官破壞，包括：心血管、視網膜、神經、腎臟等。

統計數字顯示，全球約有超過4 億1千萬人口為糖尿病(Diabetes Mellitus)患者，預計至2040年，患病數目將會增至 6億 4千萬。目前，本港約有70萬名糖尿病者，即佔總人口的1成，每10名港人便有1名患者，數目明顯正急劇上升。當中年齡小於35歲的人，有2%已患上糖尿病。而年齡大於65歲的人當中，更有超過20%的人患上糖尿病。

糖尿病的常見種類：

一型糖尿病：與遺傳及自身免疫系統因素有關，使製造胰島素的細胞受到破壞，身體無法製造胰島素以提供身體所需，一型糖尿病約佔糖尿病患者的3%左右。

二型糖尿病：二型糖尿病佔所有糖尿病例超過九成，形成的原因主要與不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關。二 型糖尿病患者身體細胞對胰島素產生抗拒，使細胞不能有效攝取及利用葡萄糖，導致過多糖份積存在血液。

妊娠性糖尿病：妊娠性糖尿病主要是懷孕期間荷爾蒙分泌改變而引起，通常在產婦分娩後就會消失。

糖尿病的常見徵狀：

．體重下降

．容易疲倦

．視力模糊

．常常口渴

．小便頻密

．有飢餓感

．傷口不易癒合

．皮膚痕癢



即使有以上的病徵，糖尿病仍然難以從中分辨，甚至糖尿病的患者沒有上述徵狀，所以很多時候患者都會透過每年的體檢來揭發自己糖尿病的病情。

糖尿病的慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能。

器官併發症

腦：腦血管病如中風等



眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼



心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓



腎臟：蛋白尿、感染、腎功能衰竭



足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染 (下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢)



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三大貼士預防胰島素抗阻

留意碳水化合物攝取



糖(簡單碳水化合物)位於金字塔頂層，即應該「吃最少」，；而含豐富複合碳水化合物的食物五穀類如麵包、穀類食物、根莖類蔬菜可以適量進食。

選擇低升糖指數GI的食物



香港糖尿聯會指出GI是用來量度各類含碳水化合物(醣質)的食物在進食後對血糖影響程度的數值，從而表示食物對血糖的影響。低GI的食物轉化為葡萄糖的速度較慢，所以血糖的升幅自然相對較少，例如糙米、黑米、魔芋、黃豆等等。

慎選甜味劑



曾有研究發現阿斯巴甜、木糖醇、三氯蔗糖等含有甜味的人工代糖飲料會加劇食慾及對甜食的渴望， 而且會刺激胰島素的分泌。