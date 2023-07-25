牙齒健康｜蛀牙恐致失智？日本研究：缺少牙齒會加快腦部衰退

蛀牙恐怕導致失智！日本東北大學最新研究發現，牙齒、牙齦的衛生健康，與高齡族群使否罹患失智症（阿茲海默症）有一定關聯，其最主要的影響因素在於大腦左側海馬體的萎縮情況。



另外研究也發現，老年人頻均每少1顆牙齒，腦部衰退的速度就會加快一年。不過牙齒健康的維護依然比數量更為重要。

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根據日本《日本經濟新聞》報導，相關研究由專家學者山口哲史帶領研究；山口哲史是來自宮城縣仙台市東北大學醫院口腔機能科的講師，其率領的團隊首先針對55歲以上的成年人進行調查，確認「牙齒健康度」與「記憶力」之間相互影響的程度；接著再挑選172名「無記憶力衰退跡象」的成年人進行長達4年的追蹤觀察。

在詳細記載觀測對象的「牙齒數量」、「是否罹患牙齦疾病」相關數據後，再透過磁力共振（MRI）觀測大腦海馬體，意外發現共有3項因素存在關聯；其中無論是牙齒數量較少，亦或是嚴重的牙齦病症，都會加速海馬體萎縮的速度。

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研究列舉兩種情況，分別是「健康牙齒數量較少、牙齦病症輕微」的患者，被發現平均少1顆牙，會導致腦部老化速度加快一年；而「牙齒數量較多、牙齦病症嚴重」的個案，則是每多1顆牙，海馬體老化的速度會加快1.3年。由此證實，牙齒的健康維護要比維持數量更為重要。

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