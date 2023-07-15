失智｜護腦要控制血糖？研究揭60歲前患糖尿病未來失智風險高3倍

別以為罹患糖尿病只要控制好血糖就可以，最近1項新研究發現，預防和管理糖尿病是降低罹患失智症風險的關鍵，研究人員研究了糖尿病前期和失智症間的關係，發現年輕時患有糖尿病的人，在以後的生活中罹患失智症的風險更高。



年輕時被診斷為糖尿病竟更容易失智？ 最新研究曝光

糖尿病前期會導致血糖高於正常的標準數值，但其數值仍未達到第2型糖尿病的標準。據估計，美國約有9600萬成年人患有糖尿病前期。此外，糖尿病前期通常會在沒有許多症狀的情況下進展，包含肥胖、年齡、缺乏運動、父母或兄弟姐妹患有第2型糖尿病和妊娠糖尿病等因素，都會增加罹患糖尿病前期的風險。不過，多數情況下，減輕體重和運動是可以減緩糖尿病前期走向第2型糖尿病的進展。

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根據最新研究，60歲前被診斷出患有第2型糖尿病的人，未來罹患失智症的風險是一般人的3倍，但到了老年時才罹患糖尿病，罹患失智症的風險就會下降。

該研究的合著者麥可‧方表示，由此可知，減緩或預防糖尿病前期進展為真正的糖尿病，可能是預防失智症的重要方法，而此項研究結果發表在《糖尿病學雜誌》（Diabetologia）上。

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糖尿病如何誘發失智症？ 研究發現跟這2種蛋白質有關

儘管研究人員尚未確定糖尿病到底是如何誘發失智的，但他們認為與糖尿病相關的胰島素阻抗和高血糖，會導致大腦中β澱粉樣蛋白和tau蛋白積聚，而tau蛋白水平異常通常與阿茲海默症和記憶喪失有關。

β澱粉樣蛋白和tau蛋白積累在腦部後，可能會導致腦細胞損失，進而造成失智症的發生。過去尚不清楚糖尿病前期是否為失智症獨立的危險因素，或者是否只是糖尿病前期患者患糖尿病的風險較高，但這次的研究結果支持了這樣的理論，即是糖尿病前期對失智症相當重要，主要是因為這些患者罹患糖尿病的風險增加了許多。

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此外，健康飲食、運動與體重控制皆為預防與管理糖尿病的首要任務，此項研究也強調，預防與控制糖尿病如何有助於保護大腦健康和防止記憶喪失。

資料來源：Diabetes At Younger Age Linked To Higher Risk Of Dementia: Study

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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