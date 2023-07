失智｜護腦要控制血糖？研究揭60歲前患糖尿病未來失智風險高3倍

別以為罹患糖尿病只要控制好血糖就可以,最近1項新研究發現,預防和管理糖尿病是降低罹患失智症風險的關鍵,研究人員研究了糖尿病前期和失智症間的關係,發現年輕時患有糖尿病的人,在以後的生活中罹患失智症的風險更高。



年輕時被診斷為糖尿病竟更容易失智? 最新研究曝光

糖尿病前期會導致血糖高於正常的標準數值,但其數值仍未達到第2型糖尿病的標準。據估計,美國約有9600萬成年人患有糖尿病前期。此外,糖尿病前期通常會在沒有許多症狀的情況下進展,包含肥胖、年齡、缺乏運動、父母或兄弟姐妹患有第2型糖尿病和妊娠糖尿病等因素,都會增加罹患糖尿病前期的風險。不過,多數情況下,減輕體重和運動是可以減緩糖尿病前期走向第2型糖尿病的進展。

相關文章:【糖尿病檢測】睡眠少於6小時肚餓易暈 15條問題中5條以上要就診👇👇👇

+ 11

根據最新研究,60歲前被診斷出患有第2型糖尿病的人,未來罹患失智症的風險是一般人的3倍,但到了老年時才罹患糖尿病,罹患失智症的風險就會下降。

該研究的合著者麥可‧方表示,由此可知,減緩或預防糖尿病前期進展為真正的糖尿病,可能是預防失智症的重要方法,而此項研究結果發表在《糖尿病學雜誌》(Diabetologia)上。

相關文章:【糖尿病】半杯豆蛋白質=1安士肉減慢糖吸收 6種超級食物降血糖👇👇👇

+ 13

糖尿病如何誘發失智症? 研究發現跟這2種蛋白質有關

儘管研究人員尚未確定糖尿病到底是如何誘發失智的,但他們認為與糖尿病相關的胰島素阻抗和高血糖,會導致大腦中β澱粉樣蛋白和tau蛋白積聚,而tau蛋白水平異常通常與阿茲海默症和記憶喪失有關。

β澱粉樣蛋白和tau蛋白積累在腦部後,可能會導致腦細胞損失,進而造成失智症的發生。過去尚不清楚糖尿病前期是否為失智症獨立的危險因素,或者是否只是糖尿病前期患者患糖尿病的風險較高,但這次的研究結果支持了這樣的理論,即是糖尿病前期對失智症相當重要,主要是因為這些患者罹患糖尿病的風險增加了許多。

相關文章:糖尿病|「共病」不是併發症?一文盤點糖尿病常見5大併發症👇👇👇

+ 7

此外,健康飲食、運動與體重控制皆為預防與管理糖尿病的首要任務,此項研究也強調,預防與控制糖尿病如何有助於保護大腦健康和防止記憶喪失。

資料來源:Diabetes At Younger Age Linked To Higher Risk Of Dementia: Study

延伸閱讀:

白內障成因除了老化還有這些 選擇人工水晶體大有學問

除老化、3C使用過度 這些族群也是乾眼症高風險族群

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。」