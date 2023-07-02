失智症｜研究揭午睡助防範大腦萎縮 有效增加腦容量提高學習力
撰文：中天新聞網
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許多人每天熬夜又早起通勤上班、上課，經常會在白天累到打瞌睡，甚至在午休時間睡個午覺，外國就有研究發現，若人們能夠在白天適當地小睡一下，不但有益身體健康，還具有增加腦容量大小、提高學習力的功效。
根據英國《衛報》報導，過去雖然有研究指出，若白天經常打瞌睡的話，很有可能是罹患「阿茲海默症」的警訊。不過，最近又有全新的研究發現，科學家們已經找到了能夠證明午睡有助於防範大腦萎縮的證據。
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進行此研究的團隊指出，隨著年齡增長，人類的大腦萎縮過程會愈來愈快，尤其若是具有認知問題、神經退化性疾病的患者，萎縮速度會更加迅速。不過，該團隊也補充，若是有養成白天小睡片刻的人，這樣的習慣反而會補償因睡眠不足而失去的神經退化性疾病保護力。
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報導指出，倫敦大學學院、烏拉圭大學的研究人員曾於外國雜誌《睡眠健康》撰文指出，有白天小睡習慣的人，其大腦的容量會比沒有此習慣的人大上15立方公分，若換算成年齡來看，則相當於減少衰老2.6至6.5歲。對此，倫敦大學學院研究共同作者加菲爾德（Victoria Garfield）也興奮坦言，白天小睡或許會是預防失智症的重要指標。
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