護齒｜夏天想吃雪糕卻怕牙齒痠軟？飯後這時段刷牙4招防牙齒敏感

夏天到了，在炎熱的天氣吃點冰品暢快又消暑，不過一吃冰牙齒就痠軟的人對於冰品可說又愛又恨，牙敏感一痠起來，整張臉都會皺成一團，台灣台中中山牙醫科劉馥萱醫師也分享牙敏感的成因以及預防牙敏感的方式。



台灣劉馥萱醫師指出，在正常情況下我們的牙齒有琺瑯質保護，之所以會發生牙敏感，是因為琺瑯質遭到破壞，使得底下的牙本質暴露， 讓牙齒的內部神經容易接觸到外界刺激，像是冰、熱、震動、氣流、摩擦，都可能引起牙齒一陣痠軟。

如何預防牙敏感？（按圖看清👇👇👇）

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造成琺瑯質遭到破壞的原因很多，像是吃的食物引起牙齒酸蝕就是原因之一，劉馥萱說，牙齒酸蝕的初期，牙齒可能偶爾局部痠痛，對冷、熱食品偶爾會有劇痛、牙齒變黃，但琺瑯質會漸漸失去光澤和紋理，最後演變成牙本質和牙髓神經暴露，會引致牙齒敏感，以下是常見會引起牙敏感的食物：

1. 橘子：柑橘類的水果比較酸，酸性食物更容易破壞琺瑯質，造成牙敏感，建議吃完後漱口比較好。

2. 汽水、啤酒：汽水和酒精等有碳酸的飲料，容易傷害法瑯質，並讓口腔處於酸性狀態，造成牙齒酸蝕。

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3. 冰塊：冰的食物容易讓牙齒敏感，特別直接咬冰塊、雪條等又冰又硬，牙齒真的會哭。

4. 肋排（骨頭）、甘蔗：啃骨頭、吃甘蔗等比較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至造成牙裂，讓牙齒受損。

牙敏感建議預防方式

要避免牙敏感，從日常生活習慣的調整就可以落實，劉馥萱建議，在挑選牙刷時可以盡量挑選軟毛牙刷，避免刷牙時刷壞琺瑯質，並在早晚使用含氟抗敏感等牙膏，改善牙敏感的不適。

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另外，易牙敏感族群，平日應避免食用引起牙敏感的食物，特別像碳酸飲料、黏牙糖果，飯後也不要立刻刷牙（可以先漱口），隔20分鐘以上再刷牙，透過以上方式，就可幫助預防牙敏感的發生。

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