牙齒健康｜洗牙會把牙齒洗壞？牙醫破解迷思、牙齦出血原因

一位年輕女大生走進牙科診所，想解決潔牙時牙齦出血的問題，照X光片後發現牙縫有大量的牙結石沉積，判斷至少有1至2年沒有洗牙。患者透露，因為阿嬤總是跟她說「洗牙會把牙齒洗壞」。



台灣牙醫師李懿修表示，長輩有這樣的迷思，可能是因為結石刮除後，長期堆積的細菌、壞死細胞也同時被移除，患者在術後2到3天會有牙齒敏感、刷牙時有牙齦局部出血的狀況。但其主因在於過久沒有檢查口腔健康，一次清除大量的牙結石和牙菌膜，導致患者需要時間適應和重新培養正確的潔牙習慣。

為什麼洗牙會流血？洗牙後5點注意事項（按圖👇👇👇）

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台灣沐光美學牙醫診所醫師李懿修在Facebook粉絲專頁「沐光美學牙醫診所」發文表示，臨床牙醫常見的療程迷思中，有許多關於洗牙的錯誤觀念流傳，這不但會讓患者害怕走進牙醫診所，更嚴重的是小病愈拖愈大，因長期沒有洗牙，牙周感染問題擴散，最後甚至會有拔牙的危機。

李懿修指出，洗牙使用的是專業的牙醫器械，以「超聲波」震動方式，清除牙齒表面牙結石，同時將牙漬、污垢堆積都震碎，最後以清水沖刷乾淨，過程中並不會影響牙周、真牙本身的健康，也不會讓牙齒愈洗愈薄，所以只要大家能定期找牙醫洗牙，整體療程都可以在10-20分鐘內完成，兼顧安全與效率。

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至於部分長輩會有的迷思，認為洗牙會讓牙齒壞掉，李懿修表示，有可能是因為結石刮除後，長期堆積的細菌、壞死細胞也同時被移除，所以患者可能會在術後2-3天牙齒敏感、刷牙時有牙齦局部出血的狀況，但其根本的主因在於過久沒有檢查口腔整體健康，一次清除大量的牙結石和牙菌膜，露出真牙後，患者會需要時間適應和重新培養正確的潔牙習慣導致。

李懿修呼籲，洗牙是口腔健康之本，許多牙齒問題都來自牙周感染，通過洗牙能有效預防牙周病惡化，才能真正讓牙齒維持穩定和美觀。

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