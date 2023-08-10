【都市人補身指南】溫補/平補/涼補湯水點揀好？看體質吃就對了！

有沒有覺得下班回家總是特別疲累？而且稍有勞動就會喘氣？那有機會是其中一種偏虛體質，都市人生活繁忙，飲食總是不太均衡，莫說健康料理，滋補湯水也沒有時間熬煮，不過坊間亦有不少無添加的即飲健康湯包出售，然而中醫的角度來說於氣血五臟之中有不同的證候如熱、寒、虛、實，特別是其中偏虛的體質更需要定期進補，進補的湯水該如何選擇？小編於下文為大家一一拆解！同場加映養生系列限時贈品優惠，數量有限，派完即止！



身體偏虛體質症狀

血虛體質：容易出現手腳冰冷，頭暈心悸，面色蒼白且唇色淡，舌淡白。平日容易失眠多夢，女士經量少而且色淡。



適宜的進補方式：平補，溫補

氣虛體質：容易沒有胃口，勞動一下就容易喘氣，四肢時常感無力，容閉疲憊。脈象弱並舌淡紅易出汗，不耐受風邪及暑邪。



適宜的進補方式：平補

陽虛體質：容易畏冷，手足冷涼，易出汗，偏好熱食且睡眠偏多，脈象沉遲，體質不耐寒。



適宜的進補方式：平補，溫補

陰虛體質：屬於燥熱體質，面色偏紅，容易失眠多夢，口乾舌燥，大便乾燥，容易頭暈耳鳴。



適宜的進補方式：平補，涼補

中醫進補的三種方式

平補：平補的方式不會刺激任何體質，性味平和，可以溫和地滋養身體，適合所有人。



平補的湯水食材：紅蘿蔔、豬肉

平補的湯水藥材：白果、山藥、蓮子、芡實、白木耳、枸杞、茯苓

湯水例子：四神湯：將山藥、蓮子、芡實、茯苓各大約八克，浸半小時後並加入豬肚或豬肉片燉煮

溫補：亦稱為熱補，適合身體虛寒的人士例如陽虛及血虛體質，通常會使用容易促進血液身體循環，驅寒的食材。



溫補的湯水食材：烏雞、生薑、大棗、栗子、核桃、桂圓

溫補的湯水藥材：人參、杜仲、何首烏、當歸、五味子

湯水例子：四物湯（補血）：將白芍，川芎，當歸及熟地各約十至十五克，加入烏雞及些許米酒大火煮沸後轉小火燉煮

涼補：通常會使用涼性的食物，以達到清熱，生津健脾及養陰的目的來改善身體的燥熱。



涼補的湯水食材：綠豆、苦瓜、冬瓜、鴨肉、蓮藕、雪梨

涼補的湯水藥材：薏仁、枇杷葉、生地黃

涼補的湯水例子：百合蓮子湯：將百合及蓮子加水大火煮沸，再轉小火燉煮，可加適量椰汁。

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竹蔗茅根湯包含竹䉀乾、海底椰乾、紅蘿蔔乾、茅根、葛根、蜜棗，可以潤肺化痰、清熱下火、老少皆宜。湯包使用簡單，只需將所有材料水沖洗，然後用水浸15分鐘；將1公升水大火煲滾，放入所有材料，水滾後轉細火；煲1小時，加冰糖調味即可。

健脾養胃—Ozen 生活館 五彩珍菌湯

五彩珍菌湯含羊肚菌、蟲草花、猴頭菇、姫松茸、鷄油菌、紅棗，當中羊肚菌有益腸胃、助消化、化痰理氣、補腎壯陽、補腦提神等功效，用於消化不良、痰多氣短。另外還具有強身健體、預防感冒，增強人體免疫力的功效。雞油菌是世界著名的四大名菌之一，有時也叫杏菌、杏黃菌或黃絲菌。雞油菌含有豐富的胡蘿蔔素、維生素C、蛋白質、鈣、磷、鐵等營養成分。

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九龍城中港藥業公司於1980年成立，由於現代人愈來愈注重身體健康，對週邊的食物和湯水的要求也愈來愈高，所以中港藥業所有貨品均經過細心挑選，希望顧客能用合理價錢購買到最優質的貨品，至力做到貨真價實。

消暑健脾—中港藥業消暑健脾去濕湯(2人份量)

保健湯包都選用道地藥材所配製，絕無人做色素及硫黃。所烹調的湯水味道濃郁，又達到藥用的功效。消暑健脾去濕湯含白术、茯苓、元肉、原粒瓷實、淮山、蓮子，有效健脾胃、利濕，適合任何人士飲用。

中港藥業－清熱滋陰生津湯(2人份量)

清熱滋陰生津湯含美國花旗參，霍山石斛，麥冬，美國無花果，蓮子，具有養陰生津、潤肺止咳、清心除煩、滋陰清熱、養胃生津、消虛火的功效，特別適合經常捱夜人士飲用。

尚膳房 —由專業藥坊經營的養生茶湯品牌

尚膳房由上善藥坊經營 (中藥材零售牌照號碼：CR2013-00168) ，尚膳房堅持健康，源自天然的味道，上善的理念：中醫、中藥是我國五千年智慧的結晶，一直守護著中華民族的健康。香港中醫藥業界，作為中華醫藥繼承者的一份子，有責任把傳統的中醫藥傳承下去。上善藥坊擁有專業並經驗豐富的中醫藥團隊，嚴選高品質的中藥材，以傳統知識配合現代科技，為本港巿民提供優質中藥材及相關產品。

補益心脾—尚膳房 健脾益胃湯（自煮裝 1 包—2人份量/包）

健脾益胃湯含猴頭菇、白蓮子、百合、淮山、玉竹、圓肉，具補益心脾，養心安神的功效。煮法簡單，只需先將所有藥材洗淨後用適量清水浸泡30分鐘，豬腱或瘦肉(8兩)汆水備用；再將所有藥材放入煲內，用武火煮沸，煮沸後加入豬腱或瘦肉，轉用文火，再煮約2小時，最後加入適量食鹽調味，即可飲用。

健脾益氣—尚膳房 八珍湯（自煮裝 1 包—2人份量/包）

尚膳房八珍湯含黨參、白朮、茯苓、當歸、熟地、白芍、川芎、紅棗、炙甘草，具健脾益氣，養血活血的效用。