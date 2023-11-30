長壽｜別待年老才想延壽！4大心靈富足可延壽　全都可自年輕做起

在文明的時代中，醫學發達、人類的健康觀念更強大，但似乎文明病也增多，如何在這樣的時代「長壽下去」，似乎也成為一大課題。英國《每日郵報》報道，其實世界各地的人瑞持續增長，2015年達到45萬人，2050年預估會到370萬人，然而「長壽」的關鍵，主要是遺傳基因，那麼後天的心靈方面如何提升、加深長壽的可能性，專家也整理出4大層面。



1. 長壽也仰賴溫暖的人際關係

日本沖繩、希臘伊卡里亞、意大利薩丁尼亞、美國加州洛瑪琳達、哥斯達黎加尼科亞半島，都是相當長壽的地區，甚至以百歲人瑞居住文明，而經過調查，這些長者都有良好親密的人際關係，也信任鄰居。哈佛大學曾研究，發現早年人生經歷會影響人的壽命，人際關係緊密者多半活得比較久。

美國加州大學聖地牙哥分校醫學院知名神經精神醫學家傑斯特（Dilip Jeste）說：「人類是社會化的物種，我們在擁有群體感、歸屬感的情況下方能生存。」

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2. 長壽也需要有着堅定的目標

人瑞的第二個共同特點，都是人生有目標，如哥斯達黎加的人瑞，常常對生活計劃有規劃，薩丁尼亞老人則喜歡照顧小孩，日本厚生省則推廣「活下去的意義」，因為曾有一項日本研究針對4.3萬人調查，「如果少了生活價值跟意義，心血管疾病死亡風險將會增加60％」。

3. 長壽的心靈層面很重要

長壽的人，對於精神層面上都有寄託，這可說是一種踏實與歸屬感，好比說參加一個宗教組織、透過與大自然的交流、實踐等，自認靈性高的人，竟然也出現壽命較長的狀況。

4. 長壽的人壓力管理也是一門學問

百歲人瑞都有一個共同點，其壓力指數相當低，也會透過各種方式紓壓，好比說每天小睡多次，或是屬於自己的發洩管道，長期的壓力消磨身心是大家都知道的，更可能造成失智、焦慮、失眠、高血壓、免疫系統衰弱等。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：想活久一點都是基因決定？「後天4大心靈層面」可輔助 長壽全靠一念之間：別跟自己過不去】

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