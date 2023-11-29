羅漢果、八仙果、胖大海止咳治喉痛？中醫提醒1情況不宜 忌單獨用

感冒咳嗽時，有些人會吃羅漢果、八仙果、胖大海等來舒緩咳嗽、喉嚨痛。中醫師提醒，這三種都偏涼性，口乾舌燥、聲音沙啞會比較合適，若寒性感冒不適合單獨使用。



台灣中醫生張宏銘在Facebook專頁「張宏銘中醫師 鯨生情緣」發文指出，尋求可以潤肺生津、緩解咽喉不適的茶飲或口含錠，其中「羅漢果、八仙果、胖大海」是很常見的中醫相關品項，但常常有人把這3者混淆，雖然對於一些咽喉不適症狀，都有緩解的功能，但本質上還是會有差異：

羅漢果、八仙果與胖大海功效有差異，也不是有感冒或喉嚨不適時一定適合服用：（按圖了解）

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羅漢果

有人會聽過它又叫「神仙果」，是葫蘆科的植物，可以清熱潤肺，對於肺火燥咳、喉嚨痛、聲音沙啞等都有幫助。

八仙果

它是加工的產品，所以每間藥廠做的產品成分可能不同，在台灣沒有標準的處方，通常製法是將陳皮、茯苓、甘草、薄荷、冰片等，中藥適當加工處理後塞進白柚或葡萄柚，風乾後再切粒口含食用。會看到市面有整顆完整的，也有切粒後置入瓶裝販售。

胖大海

梧桐科植物的種子，可以清肺化痰、利咽開音、潤腸通便。

張宏銘表示，以上3者基本上都偏涼，熱咳感冒的口乾舌燥，或是聲音沙啞會比較合適，若寒性感冒不適合只單獨使用它們，另外羅漢果、八仙果無法抑制病毒，相關產品只是含起來有清涼的感覺，對病毒感染是沒有太大幫助的。

若有感冒或者其他呼吸道疾病，張宏銘建議還是先諮詢醫生，判斷實際病情狀況，以免病情越拖越久。

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