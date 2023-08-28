腰痛｜久坐引發屁股痛都是坐骨神經痛？醫揭4原因導致、5招助改善

現代人久坐的問題愈來愈多，難道所有久坐引發的屁股痛都是坐骨神經痛？什麼算坐骨神經痛？不開刀可以治療嗎？台灣亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在社群平台分享正解，坐骨神經痛顧名思義是「神經」受損傷，痛起來若不理還會從臀部延伸到腿部，甚至腳部。



坐骨神經痛不是「病名」是症狀！

到底什麼是坐骨神經痛？陳鈺泓表示，坐骨神經痛是指坐骨神經受到壓迫或損傷，引起腰部、臀部和下肢的疼痛、麻木和刺痛感。這種疼痛可能從臀部輻射到腿部，有時甚至延伸到腳部。

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坐骨神經痛的原因？

哪些原因會導致坐骨神經痛呢？陳鈺泓表示，主要是下列原因：

1. 椎間盤突出或脫出：導致椎間盤壓迫到坐骨神經。

2. 脊柱狹窄：使脊柱周圍結構壓迫坐骨神經。

3. 腰椎退化：使腰椎關節退化導致壓迫坐骨神經。

4. 肌肉緊張：臀部和腰部肌肉的緊張導致坐骨神經壓迫。



▼舒緩坐骨神經痛動作（按圖 👇👇👇）

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坐骨神經痛該如何治療？

陳鈺泓指出，坐骨神經痛的治療，在大多數的患者可先進行保守（非手術）性治療，常見的方法包括，休息和避免活動；物理治療和康復運動，以減輕壓力並加強支持結構；使用止痛藥、抗炎藥或肌肉鬆弛劑來緩解疼痛和炎症；對於嚴重病例，包含影響到大小便功能、肌肉力量或者保守治療無效者，可能需要手術來紓緩壓力並修復導致壓迫的結構。

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預防坐骨神經痛：增加肌力、肌腱柔韌度最有效

坐骨神經痛可以預防嗎？陳鈺泓解釋，坐骨神經痛可能無法完全預防，但可以採取一些預防措施減少風險，如保持良好的姿勢、避免長時間坐姿、注意提重物的正確姿勢、保持適當的體重和進行規律的運動。

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