坐骨神經痛｜久坐超傷腰？教你找出下背痛原因、5運動增肌肉力量

上班一整天，總是下背痛、腰痠背痛嗎？當心是椎間盤突出引起坐骨神經痛。醫師提供5運動讓你遠離坐骨神經痛。



8成台灣人有下背痛困擾

台灣輔大醫院骨科主治醫師徐得愷指出，骨科門診中，因下背痛問題就診人數，名列第1、2名，高達8成台灣人都有下背痛的困擾，7成原因是肌肉發炎，3成是椎間盤突出、腰椎滑脫或腰椎狹窄。另外，腫瘤、發炎、感染等原因較少數。

徐得愷說明，當下背痛延伸到雙腳，可能是椎間盤突出、腰椎滑脫造成；若是半夜痛到醒來，可能是腫瘤引起；如果靜止活動、平躺都沒症狀，久站久坐、搬重物感到不適，通常是下背肌發炎引起。

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久站久坐腰椎壓力增

徐得愷表示，根據生活姿勢壓力檢測研究顯示，不同姿勢對腰椎產生的壓力不同，分別為站立100％、平躺25％、側躺50％、坐姿140％、錯誤坐姿275％；長期下來，腰椎容易發生病變，輕則肌肉發炎、重則椎間盤突出。

台灣人常見的坐骨神經痛，常見原因是腰椎神經受壓迫或臀肌發炎。徐得愷提供，一招直腿測試幫助辨別，如果平躺抬腳到30至70度時，感到劇烈疼痛，可能是椎間盤突出造成；若是久坐後，感到臀部疼痛，則是梨狀肌症候群。

▼坐骨神經痛症狀（按圖 👇👇👇）

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5運動遠離坐骨神經痛（健康2.0授權使用）

5運動遠離坐骨神經痛

徐得愷建議，透過核心運動及背肌訓練，增加肌肉力量，可以幫助遠離坐骨神經痛，5個運動每日3回、每回10~15次，每動作5~10秒。

1. 仰臥抬腿運動

2. 伸縮脊椎肌肉運動

3. 改良式仰臥起坐運動

4. 俯臥抬腿運動

5. 改良式伏地挺身運動



▼舒緩坐骨神經痛動作（按圖 👇👇👇）

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