辣椒過敏｜巴西女子突然昏迷住院半年仍未康復 只因她聞了辣椒

辣椒是一種常用的食材，世界各地都有不同品種，但你又知否辣椒竟可致命？近日，巴西一名女子就因為聞到辣椒後出現嚴重過敏，導致腦積水昏迷，留醫半年至今仍未康復。



據外媒報道，事發於巴西中部城市阿納波利斯(Anápolis)，當時25歲的梅代羅斯(Thais Medeiros)正在男朋友的家中為其家人準備晚餐，在過程中，她把一些醃製山羊辣椒擦在鼻子附近嗅聞，之後她就感到喉嚨發癢，不久便陷入昏迷，被緊急送院。

經檢查後發現梅代羅斯患上了腦積水，醫生認為這是由於對辣椒的過敏反應而導致的，她在昏迷數日後才終於恢復清醒。

嚴重的過敏反應亦導致多種嚴重併發症，令梅代羅斯的出院日期不繼延遲，她在7月31日曾短暫出院，然而4天梅代羅斯就因高燒、血尿等症狀要重回醫院就醫，原本預計可在8月10日再度出院，豈料她出現了支氣管痙攣（肺部氣道收緊），導致她需要繼續留院。

梅代羅斯病發至今仍未能說話及走路（圖片來源：截圖自IG@thaismedeiiros_）

梅代羅斯病發後一直無法說話及走路，醫生擔心由於腦部缺氧已導致的神經系統損害，她或無法恢復正常活動。腦積水是由腦部積液引起的腫脹。 當液體在顱內積聚時，會對顱骨產生壓力。這會減少大腦的血流量和氧氣，令大腦無法正常運作。 症狀通常包括頭痛、噁心、嘔吐、視力問題、癲癇發作、行為改變、記憶喪失、虛弱或麻木以及意識喪失。

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辣椒過敏死3致命 留意４大常見症狀

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辣椒過敏是一種針對辣椒或其相關成份產生免疫反應的過敏反應。辣椒屬於辣椒科植物，其辣味主要由一種化學物質稱為辣椒素（Capsaicin）所引起。辣椒素具有刺激性，在與口腔、皮膚或黏膜接觸時會導致刺痛、灼熱和炎症反應。

當某些人暴露於辣椒或辣椒素時，他們的免疫系統會錯誤地將其視為威脅，並釋放過量的抗體和其他化學物質來對抗這種物質。這種免疫反應導致了過敏症狀。

辣椒過敏的症狀可以因個體差異而有所不同，但常見的症狀包括：

1. 皮膚反應



皮膚接觸辣椒或辣椒素後，可能出現紅斑、瘙癢、疹子、水皰或皮膚腫脹。

2. 呼吸道問題



吸入辣椒粉末或辣椒氣味可能導致呼吸困難、噴嚏、鼻塞、咳嗽或哮喘症狀。

3. 消化系統問題



食用或口服辣椒或辣椒素後，可能出現胃部不適、腹痛、噁心、嘔吐或腹瀉。

4. 眼部反應



辣椒接觸眼睛可能引起痛苦、瘙癢、紅腫、流淚或視力模糊。

辣椒過敏的嚴重程度可以因個體差異而異，有些人可能只出現輕微的症狀，而其他人可能出現嚴重的過敏反應，如過敏性休克，這是一種嚴重的過敏反應，可能導致生命威脅。

如果懷疑自己對辣椒過敏，建議諮詢醫生進行確診。醫生可能會進行身體檢查、詢問症狀和過敏史，並可能進行皮膚刺激試驗或血液檢查來確認過敏原和確診過敏。一旦確診，避免接觸辣椒或辣椒製品是管理辣椒過敏的主要方法。

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