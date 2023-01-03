辣椒｜「吃辣」傷身定補身？打破吃辣迷思 6點正確看待吃辣

近日天氣寒冷，一鍋熱辣辣的麻辣鍋吃起來又暖身又暖胃，真是聽到都令人食指大動。然而網上對於「吃辣」一直存在著不同的說法，一時就說吃辣會導致胃潰瘍，一時就說吃辣會可以減肥，到底誰對誰錯？究竟吃辣對身體有哪些影響，我們一起來看看。



新鮮紅辣椒的成份

首先，辣椒裡面究竟有哪些營養素呢？以15克的新鮮紅辣椒來看，裡面的成分以水份及碳水化合物為主。紅辣椒裡面也有維他命A、維他命B6、維他命C、維他命K1、以及銅、錳、鐵等礦物質，不過因為吃辣椒的量很少，不可能一口氣吃個好幾百克，因此我們幾乎不會因為吃辣椒而補足維他命。

▼同場加映：適度吃辣好處多對身體有益？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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吃辣椒素可以延年益壽？

紅辣椒裡面含有「辣椒素」，辣椒素是個強力的抗氧化劑。不知道大家是否聽過這樣的說法：吃辣能活久一點？！在2019年，一份針對意大利約2萬3千位成年國民的研究認為，在體重、血壓等心血管條件類似的狀況下，有規則吃辣（一星期吃四次）的人比起都不吃辣的人死亡率更低。許多嗜辣的民族，例如東南亞、印度，罹患癌症的機率都比西方國家少，科學家推測，這是因為辛辣的食物中含有許多抗氧化的物質，有助於預防癌症。

多數研究認為，習慣吃辣可能與降低死亡率有關，尤其是死在心血管疾病、癌症、或呼吸疾病的可能性。

辣椒素營養

這些研究認為，吃辣會降低死亡率的原因，很可能與辣椒裡含有的辣椒素有關。因為辣椒素能抗氧化，加速新陳代謝，增加消耗的熱量，因此對健康帶來了好處。另外，調味加辣之後，可以因而少放一點鹽，減少了鹽份的攝取量，像是炒個通菜加點辣椒，就能因此少放點鹽，或許也因此帶來了健康好處。（不過，通常麻辣鍋的鹽份還是非常高喔！）

那麼，既然看到了這樣的研究結果，代表我們應該要多吃辣嗎？或是平常不吃辣的人，需要因為這樣的結果而改成一星期吃辣四次嗎？不。請注意，這些研究都屬於觀察性研究，因此很難釐清其因果關係。我們無法了解是健康的人比較喜歡吃辣，或健康的人比較能承受住吃辣；還是因為喜歡吃辣，才能有較低的死亡率。另外，關於吃辣，還是可能帶來其他負面影響，我們繼續看下去。

吃辣能減肥嗎？

辣椒素可以靠著讓人吃得少一點，並增加脂肪燃燒，因此體重可能下降。曾有研究指出，當每天吃10克左右的紅辣椒，就能明顯增加燃脂效應。不過，這些效應都是暫時性地，如果一路都是辣食常客，就不太會因為吃辣而食慾下降，燃脂效果也比較差，如果單純想靠吃辣來減肥，那就是「不切實際」的想法。

吃辣會胃潰瘍嗎？

很多人認為吃辣、尤其是大辣或癲辣時，會令胃部過度刺激甚至出現胃潰瘍，但其實辣椒所含的辣椒素不會造成胃潰瘍，反而會促進胃黏膜的血流及抑制胃酸分泌，故此有些人吃辣後出現食道及口腔有灼熱感，其實都與胃酸倒流無關，同時吃辣也不會加重胃食道逆流的症狀。

在動物的實驗上，微量的辣椒能保護胃的黏膜，但大量的辣椒更容易傷害胃。因為微量的辣椒素會刺激胃部的血管，進而保護胃壁；但大量的辣椒已經破壞神經末稍的感覺，讓胃更容易受到傷害。另外，雖然吃辣可以防癌，但食用過量也可能有致癌的危險。口腔白斑是口腔癌的一種癌前病變，而口腔白斑就是與喜歡燙、辣食物的飲食習慣有關。

吃辣增加腸胃道癌症風險？

至於許多人認為吃辣讓腸胃道不舒服就真有其究事，因為辣椒中有「辣椒素」刺激腸道及胃壁，使身體加速蠕動，把辣椒素排出。另外，在吃很辣、常吃辣的國度，例如印度，曾有觀察性研究認為吃辣會破壞腸胃道的細胞，增加嗜辣者膽囊癌、胃癌、或口腔癌的機會。

還有研究認為，吃愈多辣食的人，似乎後來認知功能變得更差。一種解釋方式認為，辛辣的植物可以因為辣味而避免被昆蟲吃掉，同時也可能會產生少部分的毒素，避免自身成為昆蟲獵食的犧牲品。或許就是這些少許的毒素影響了腦部功能。

▼紅辣椒可能帶來的好處及壞處（點擊下圖看清👇👇👇）

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6點正確看待吃辣

1. 如果腸胃承受的住，偶爾吃適量的辣不但無害，還有益身體。



2. 飲食加辣可以減少些鹽分的攝取，可以將辣當成一個適當的香料。



3. 平常不吃辣的人，不需要因為看到吃辣降低死亡率的研究而開始吃辣。



4. 不要妄想單靠吃辣來減重。



5. 吃太辣或太常吃辣會帶來腸胃道受損及認知功能受損的可能。



6. 任何東西都是適量即可，不要迷信單一食物會帶來超級影響力。



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