膽結石｜吃高熱量美食易引發膽結石？年紀愈大發作對身體傷害愈大

現代人愛吃高熱量的食物，加上忙碌快速扒完一頓飯，導致近年來膽石症患者大量增加！



台灣國泰綜合醫院一般外科主任連恒煇表示，膽結石或總膽管結石會引起各種疼痛不適症狀，還有發燒、腹痛、噁心甚至肝臟膿瘍。腹腔鏡（微創）膽囊切除術是最常見有效的治療方法，1小時內即可完成手術。但也提醒，患者年紀愈大，膽囊結石疾病發作對身體的傷害愈大，及早治療預後會更佳。

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膽結石、總膽管結石是指在膽囊或膽管中由膽固醇和膽色素結晶形成的固體物質。膽囊位於肝臟下方，用於濃縮儲存由肝臟分泌經膽管進入膽囊的膽汁。當膽囊收縮時，膽汁通過膽管進入小腸，以幫助消化食物中的脂肪。

消化道速度趕不上社會變化 膽結石「橫空出世」

飲食是膽結石形成的主要因素。現代人飲食中常見高脂肪、高膽固醇和高熱量的食物，再加上現代忙碌緊張的生活飲食習慣，往往很短時間吃完一頓飯，這容易促進膽汁中的膽固醇和膽色素結晶化，進而形成膽結石。可以說是「人類消化道演化的速度趕不上社會進化的速度」，因而導致近年來膽石症患者大量增加，這和現代人肥胖和脂肪肝是同樣的道理。

連恒煇指出，膽結石或總膽管結石會引起各種疼痛不適症狀。主要原因是總膽管結石或膽結石阻塞了膽管或膽囊的出口，阻塞膽汁的流動，導致膽汁淤積，使得膽囊內的膽汁無法流進膽管或膽管內的膽汁無法流入12指腸導致膽囊或膽管內壓力升高，而引起疼痛和不適感。

膽結石病人怎麼吃？（按圖了解👇👇👇）

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具體來說，膽結石和總膽管結石症狀的主要差異是膽結石造成的膽囊炎少有黃疸的現象，但是總膽管結石造成的膽管炎常常會合併有黃疸的現象。結石在膽囊或膽管內滯留，也可能會引起膽囊或膽管細菌感染，進而引起發燒、腹痛、噁心等症狀甚至肝臟膿瘍的產生。

連恒煇進一步說明，兩者處理的方式完全不同，膽囊結石處理模式單純，總膽管結石處理模式則較為複雜。膽結石、總膽管結石是指在膽囊或膽管中由膽固醇和膽色素結晶形成的固體物質。膽囊位於肝臟下方，用於濃縮儲存由肝臟分泌經膽管進入膽囊的膽汁。當膽囊收縮時，膽汁通過膽管進入小腸，以幫助消化食物中的脂肪。

膽結石是很常見的疾病，由於其疼痛和不適的症狀，給患者生活帶來很大的困擾。 以一般外科以往對膽結石患者200例及200例健康人員生活品質調查研究顯示：膽結石患者生活滿意度指標較正常健康族群明顯降低，明確顯示膽結石不僅影響健康也顯著影響了生活的品質。

每次發作愈來愈嚴重 微創切除可有效治療

是對膽囊結石疾患最常見有效的治療方法。手術通過微創腹腔鏡技術進行膽囊切除。一般膽結石或早期膽囊發炎通常手術時間都在1小時內，術後住院的時間也多在1-2天內可以出院；但是有部分的患者因為長期反覆的膽囊發炎導致膽囊攣縮變厚等情況，都會造成手術困難度及併發症的增加。

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連恒煇表示，以醫師的立場來看，對於有症狀的膽囊結石疾病（常常因油膩的飲食發作）考慮疾病會反覆發作，且每次發作愈來愈嚴重，再加上現代人平均壽命延長，年紀愈大發作對身體的傷害愈大，而且病況反覆發作會變得更複雜，即便手術處理也會增加併發症及危險，建議及早處理，可以避免反覆發作降低生活品質以及造成困難手術狀況。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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