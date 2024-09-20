攝取代糖會影響記憶力？ 研究揭「阿斯巴甜」後遺症可影響兩代人

世界衛生組織（WHO）轄下組織「國際癌症研究中心」現時已將常見的甜味劑「阿斯巴甜」列為「可能致癌物」。近年來健康意識抬頭，愈來愈多人都投向「更為健康」的無糖飲品，事件引發廣泛關注。早前，再有研究發現甜味劑阿斯巴甜會對導致學習和記憶能力造成缺陷，後遺症更可能遺傳致後代。



美國佛羅裡達州立大學醫學院的研究指出，即使按照美國食品安全預防措施指南（FDA）的指引，但食用含有甜味劑「阿斯巴甜」的食品仍有可能會導致產生學習和記憶缺陷，而且這種後果更會遺傳至後代。研究結果在科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）上公布。

阿斯巴甜的用途非常廣泛，而最著名的例子就是用來製作無糖可樂（Diet Coke）。（VCG）

在為期16周的實驗中，研究人員利用３組老鼠進行對照實驗，分別為：只喝水的對照組別、在水中攝取美國食品藥物管理局建議的阿斯巴甜最高攝取量的7%的組別，以及在水中攝取15%阿斯巴甜的組別，並每４周就進行一次迷宮測試，以模擬人類長時間食用含「阿斯巴甜」的食物後會產生什麼副作用。

結果發現，對照組小鼠經過學習可比較快速找到迷宮的逃生路線，而攝取「阿斯巴甜」的兩組老鼠逃生所需的時間則較長。

研究人員指，持續攝取「阿斯巴甜」４周後，老鼠的空間記憶能力已出現下降，在１３周後空間學習能力亦同樣下降。研究團隊認為，老鼠的學習和記憶缺陷可能基於大腦中谷氨酸和GABA神經傳導物質訊號的改變，尤其是杏仁核中，而杏仁核在情緒功能、學習和記憶中起著關鍵作用。

另外，研究人員又發現，長期服食「阿斯巴甜」的後遺症並非只停留在一代老鼠，牠們的後代亦用現了記憶下降的現象，值得慶幸的是，影響只暫時的，只持續到子代。但研究作者認為，本次研究反映出食用「阿斯巴甜」的風險，建議美國食品藥物管理局對阿斯巴甜的影響進行更仔細的多代研究。

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５個飲食小貼士 助你健康吃「糖」！

1. 減少糖的攝入量



無論是傳統糖或代糖，攝入過多都可能對健康產生負面影響。嘗試減少糖的使用量，包括減少加糖飲料、糕點和加糖零食的攝入，這將對您的健康有益。

2. 選擇天然糖分



若您仍然想享受甜味，可以考慮選擇天然的糖分來取代阿斯巴甜或傳統糖。例如，使用蜂蜜、楓糖漿或椰糖等天然糖分，它們提供了一些營養價值並具有較低的血糖指數。

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3. 食用天然甜味食物



許多水果和蔬菜本身就含有天然的糖分，同時還提供了維生素、礦物質和纖維。選擇食用水果和蔬菜作為甜味的來源，可以獲得健康的糖分和其他營養素。

4. 注意飲食均衡



除了糖分的攝取外，保持均衡的飲食也是維持健康的重要因素。確保攝取足夠的蛋白質、健康脂肪、蔬菜和全穀物，並限制高鈉、高脂肪和加工食品的攝入。

5. 注意飲食習慣



飲食習慣的改變可能對健康產生積極的影響。嘗試選擇低糖或無糖的飲食，並逐漸減少對甜味的依賴。這需要時間和毅力，但可以改善您的味覺偏好和整體健康。

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