黃斑病變也有乾、濕之分！濕性惡化速度快　打個噴嚏或已可致失明

沒有高度近視，也一樣要注意黃斑部病變的風險。台灣開業眼科醫生兼愛盲協會秘書長吳建良表示，黃斑部病變主因為眼睛衰退老化所致，常見一眼先出現症狀，又分為乾性及濕性黃斑部病變。除高度用眼族外，呼籲50歲以上高風險族群應定期至眼科檢查。



吳建良表示，台灣人的失明原因相較於過往砂眼等感染性疾病，已經轉為慢性疾病、老化或高度近視所致，而黃斑部病變也已成為。一般黃斑部病變除50歲以上人士較容易發生外，有抽煙習慣、高度近視、糖尿病等慢性疾病，甚至是家族遺傳等，都有可能增加罹患黃斑部病變的風險。

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吳建良說，黃斑部為視網膜中央區域約0.5厘米大。雖體積僅佔整顆眼球2%，但無論是對顏色、感光還是視覺呈現都至關重要。若黃斑部因老化，再加上接觸光線後累積氧化傷害後受損，患者就會出現視覺扭曲、視覺顏色黯淡、眼睛模糊及視覺中央有黑點等「黃斑部退化病變（nAMD）」的情況。

黃斑部病變有乾、濕性之分，其中乾性病變較為常見，約佔90%，為黃斑部下結節處產生「萎縮性」病變，造成視網膜營養不良及代謝異常等問題。乾性黃斑部病變也多與人的年齡增長有關，病程雖較慢，但難以有藥物治療，常只能建議患者配戴太陽眼鏡、多補充維他命。同時亦有機會因代謝功能異常，轉為濕性黃斑部病變。

濕性黃斑部病變則為黃斑部下方血管異常增生，約佔10%。黃斑部下方若因新生血管易破裂出血，就會造成黃斑部腫脹及感光細胞受損，影響視力，一般這類患者常是打個噴嚏、咳個嗽，視力就出問題。不過，相較於乾性黃斑部病變，濕性黃斑部病變惡化速度快，容易導致失明。

針對黃斑部病變的治療，吳建良表示，一般可使用對抗血管內皮生長因子的「蘭尼單抗」（Ranibizumab）及新一代雙機轉眼內注射藥品等，在點眼用麻醉藥後，以眼內玻璃體注射藥物方式治療，抑制血管不正常增生及滲漏等情形。視施打後成效若穩定，即可拉長施打時間，最長可4個月注射一次。

不過，相關藥物須專案申請，若申請未過，恐單次施打就須花費不菲。因此，吳建良說，部分患者考量藥物費用太高，就可能出現半途放棄治療的情況。

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