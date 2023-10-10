孟海離世終年65歲 食道癌早期無表徵難預防 日常留意３重點

武打演員孟海（原名孟景海）今日（10日）傳出離世的消息，終年65歲。孟海姪女TVB藝員孟希璘證實了消息，她指二伯父孟海去年患上食道癌，而她的爸爸孟龍正協助處理哥哥孟海的後事。



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動作演員孟海。(賴家俊 攝)

食道癌無篩檢工具 發現時已是晚期

據醫管局的資料顯示，香港每年約有 400 宗食道癌新症，其中約 300 宗為男性，在2020年間，患上食道癌的男女宗數比例為4.6比1，屬本港男女患病比例第二高的癌症。另外，隨著年齡的增長，食道癌的發病率亦會提高。雖然每年食道癌的新症並不算多，並沒有擠進十大癌症，然而在 2020 年，食道癌卻位列於香港致命癌症第 10 位，由此可見食道癌治療之困難及致命性之高。

正如肺癌、肝癌、胰臟癌等這些十大致命癌症的榜上常客，早期的食道癌通常不會出現任何表徵，由於難以發覺，因身體不適而求醫時很多時候已經是晚期癌症。晚期癌症患者和早期癌症患者相比，5年存活率已從早期癌症患者的5成下降到1成，平均存活時間也由4年以上縮減至約半年。

及早接受治療是控制食道癌的最佳方法，然而，由於現在的醫學研究還沒有找到針對食道癌方便有效又安全的篩檢工具，早期診斷只能依賴屬於高風險族群的自我警覺與定期檢查。

常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

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1. 平日飲食減少過燙的食物



過燙的食物可能對食道組織造成損傷，增加食道癌的風險。實際上，世界衛生組織（WHO）已經將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子。減少食用過燙的食物，確保食物溫度適中，能有效減輕對食道的負擔。建議適度冷卻食物，以免對食道組織造成傷害。

2. 及時戒除煙、酒，減少含亞硝胺食物



吸煙和過量飲酒是食道癌的主要危險因素之一。煙草中的有害物質和酒精都對食道組織有損害作用，增加食道癌的風險。另外，美國臨床腫瘤醫學會指出，一些含亞硝胺的食物，如煙燻肉類和醃製食品，也與食道癌的發生有關。減少食用此類含亞硝胺的食物，可降低罹癌風險。

3. 身體症狀要重視，及時就醫勿拖延



食道癌早期可能沒有明顯症狀，但一些常見症狀如吞嚥困難、胸痛、消化不良、體重減輕等，可能是食道癌的警示信號。如果出現這些症狀，應該及時就醫進行檢查，不要拖延。早期發現和治療可以提高治療成功率。

哪些人是食道癌高危險群？（按圖 👇👇👇）