養和話你知｜飯後「火燒心」恐患胃酸倒流 嚴重可致食道癌？

香港人生活節奏急速、工作繁忙，壓力大及飲食不定時影響消化，日積月累很容易會形成胃酸倒流的問題，然而這種常見的都市病卻常被人忽略。到底胃酸倒流的成因是什麼？又有何方法改善？為了解答這些問題，本文就請來養和醫院外科專科醫生鄺永恒醫生逐一解答。



什麼是胃酸倒流？有何徵狀？

鄺醫生指，胃酸倒流其實是指胃酸通過胃部與食道之間的賁門括約肌，倒灌至食道的現象。胃酸倒流是全球常見的都市病，曾有統計指出英美等國家平均每十人就有二至三人曾患上胃酸倒流；至於香港曾有統計指，大約有3.8%的人口（即約廿八萬人）曾受胃酸倒流困擾，比率雖較外國低，但仍屬常見的疾病。

胃酸倒流的徵狀會視乎倒流的嚴重程度而有所不同，其中最常見的是胃酸倒流至食道造成不適或痛楚，即俗稱「火燒心」。如果胃酸倒流至聲帶，則有可能導致喉嚨沙啞、咳嗽，甚或口腔經常出現苦澀的味道。

胃酸倒流成因是什麼？

鄺醫生表示，肥胖是其中一個引致胃酸倒流的常見因素，故發病率在肥胖問題較為嚴重的歐美發達國家相對較高。除此之外，懷孕、經常吸煙或患有食道裂孔疝（即是胃部上端穿過橫膈膜裂孔進入胸腔）的人士都會較易出現胃酸倒流。

至於為什麼會出現胃酸倒流，鄺醫生解釋，除了因經常食用高糖、高脂的食物外，主要跟以下三個因素有關：

１. 「賁門括約肌」鬆弛



在正常情況下，賁門括約肌應時常處於「緊閉」的狀態，只有在進食時才會放鬆，以便食物進入胃部，然而胃酸倒流患者的賁門括約肌可能會因為各種不同的原因，例如退化、裂孔疝或受藥物影響，導致它變得鬆弛，令胃裡的食物容易逆流至食道，這亦是最常見的胃酸倒流成因。

２. 腹部壓力過大



腹部壓力會擠壓胃部，也會造成食物逆流的情況。特別是肥胖人士通常食量較大及進食速度較快，當大量食物進入胃部，胃部又沒有足夠的空間容納，消化趕不上進食的速度，很容易導致胃酸倒灌至食道的情況。同時，肥胖人士的腹部積存大量脂肪，都會增加胃酸倒流的情況。

3. 食道蠕動慢



食道負責把食物輸送到胃部，在正常情況下，食道會像波浪般蠕動，同時分泌黏液，將食物更暢順地推入胃中。但若果食道的機能出現問題，就不能把倒流食物和胃酸推回胃內，繼而產生胃酸倒流徵狀。

長期胃酸倒流有機會引致食道癌？

鄺醫生解釋，若胃酸倒流的情況長期沒有得到改善，引致食道發炎甚至潰瘍，有機會發展為巴洛氏食道病變（Barrett's esophagus）。由於胃酸長時間停留在食道，令下食道反覆出現潰瘍和黏膜受損，並因為需要適應過多胃酸的環境而導致細胞變異。但鄺醫生指出，由胃酸倒流到巴洛氏食道病變，再演變成食道癌，整個過程一般需時 10 至 20 年，在亞洲因胃酸倒流引致食道癌的個案並不常見，經常吸煙或酗酒才是食道癌的主要成因，故市民毋須過分擔心，若想確保沒有出現癌變，建議患有巴洛氏食道病變的人士定期進行胃鏡檢查。

胃酸倒流有何治療方法?

鄺醫生表示，在為病人進行治療前，會先安排胃鏡檢查，以排除其他有相似徵狀疾病的可能性，如食道癌、胃癌及胃潰瘍等，以及檢查食道，初步評估病人胃酸倒流的嚴重程度。

確認患者沒有其他嚴重上消化道病變後，若胃酸倒流情況不嚴重，一般會先建議從生活和飲食習慣着手，包括少食多餐、每餐只吃七成飽、積極減肥等，很多時已能大幅紓緩胃酸倒流徵狀。鄺醫生分享自己曾因肥胖而胃酸倒流的經歷，其引發的灼痛令他至今難忘，當刻他下定決心減肥，於兩個月內減掉10磅，並控制「為食」的習慣，自此就再沒有受胃酸倒流困擾。

藥物方面，服用質子泵抑制劑（Proton Pump Inhibitor, PPI）能降低胃酸的分泌量，有效紓緩胃酸倒流的徵狀，但鄺醫生提醒，即使服用藥物也只能減少胃酸對食道的損害，並不能令食物倒流停止。而負責控制食道連接胃部閉合的賁門括約肌一旦鬆弛，就不能復原，若胃酸倒流情況持續，病人就可能需要長期服藥或考慮進行手術。治療胃酸倒流的手術主要是透過修補食道中的裂孔疝，並調整賁門括約肌的收縮程度，以減少胃酸因賁門括約肌過度鬆弛而倒流的情況，不想長期服藥的患者亦可考慮手術治療。

患者日常生活可以做什麼以防止胃酸倒流？

要防止胃酸倒流，鄺醫生提出以下4個建議：

1.改善飲食習慣



建議以少食多餐來替代一日三餐的飲食習慣，每餐也不要吃過飽，以防進食過多而導致胃部過脹，從而增加胃酸倒流的機會。

2.給予足夠的消化時間



進食後避免立即坐下或彎腰，宜多作走動，讓胃部有足夠的時間消化食物，建議進食後等待至少兩小時再平卧或睡覺。

3.避免進食容易引起胃酸倒流的食物



一些容易引起胃酸倒流的食物，如辛辣食物、脂肪食物、柑橘類水果、酒精、含咖啡因的飲料如茶或咖啡、令胃部脹大的汽水等可免則免。

4.減肥



肥胖患者減輕體重有助減少腹部壓力，從而減低胃酸倒流的風險，是最有效改善胃酸倒流的方法。

胃酸倒流發作，可以如何紓緩？

鄺醫生表示，飲水可即時紓緩胃酸倒流的徵狀，若飲水後徵狀仍然沒有得到改善，就需要服用藥物。

他提醒，不少人都認為胃酸倒流並非嚴重疾病，因此會自行到藥房購買成藥服食，然而很多與食道或胃部有關的嚴重疾病，其徵狀都與胃酸倒流十分相似，求醫除了改善胃酸倒流問題，更重要的是可以釐清是否與其他嚴重疾病有關。他建議，若胃酸倒流的情況持續沒有得到改善，就應盡早求醫接受檢查及治療。