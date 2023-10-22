天氣轉冷日夜溫差明顯變大！宜喝黑豆漿養身　醒來應做一事才下床

隨着季節轉換，氣候開始轉冷，很多人都開始明顯感受到氣候的變化。台灣中醫師公會全聯會秘書長、中醫師陳博淵表示，隨着早晚溫差逐漸增大，有關節、肌肉舊傷的人容易風濕痛，建議大家起床「掀開被子前」，可以先在被窩裏活動手腳；飲食上則以「溫補的豆類為主」，熱豆漿就相當適合天氣逐漸轉冷之際食用，四神湯健脾胃也相當推薦。



天氣轉冷對許多人開始容易「舊疾復發」，尤其是長者。陳博淵表示，最近開始天氣開始有「明顯溫差」出現，因此要加強「腳部血液循環」。

「起床先不要掀開被子。」陳博淵說，大家可以在被窩裏先行「活動筋骨」，從末梢的手指、腳趾，再到膝蓋、手肘，慢慢讓整個身體都活動一下，讓血液循環活絡一下後再起床，避免起床太猛造成頭暈、摔跤。

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天氣冷難免讓人減少活動，但陳博淵提醒，天氣冷手腳冰冷外，坐太久直接站起可能會導致「姿態性低血壓」，因此天氣冷動作就「慢慢來」；同時，腳部離心臟最遠，要加強血液循環，晚上可以考慮溫熱水泡腳，照顧好腳部，避免腳腕無力，容易拐到、站不穩。

飲食部分也不宜開始選擇過於溫補的食物。陳博淵建議，現在尚未正式走入冬天，還有些「秋燥」，容易口乾舌燥，也尚不適合吃薑母鴨等過於溫補、燥熱的食物，可以先從溫性的豆類開始時用，喝熱豆漿，例如黑豆漿就相當好，可以補腎，四神湯則可以健脾胃，趁現在養胃氣，或是可多食「薑」，對後續過冬都是相當好的保養。

不過，陳博淵也提醒，剛過的節氣「寒露」就是晨間露水較多，濕氣重、溫差大，要注意保暖，大家容易在家緊閉門窗，但反而會讓空氣混濁，反而不利於呼吸道，還是要室內空氣保持一定的流通；不少人也會選擇當歸、黃耆等補要，但得注意是否有高血壓、過敏等體質問題，建議進補前仍得經由中醫師診斷調配後選用為宜。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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