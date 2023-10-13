藥物存放｜樽內棉花、乾燥劑該否棄掉？即學4大建議　雪櫃非萬能

藥品保存，應該掌握乾燥、避光與低溫三大原則，越是高溫、高濕的環境，會使藥物化學反應增快，也大幅提高黴菌滋生的機會，導致藥品變質。



大家在購買一些用玻璃瓶裝的藥品時，會發現瓶裝裏常常有一團透明塑膠紙，大多數人都以為這是為了防潮，但日本知名製藥品牌「大正製藥」旗下子公司「表飛鳴製藥（ビオフェルミン製薬）」提醒，當藥罐打開後就應該快丟掉這團塑膠紙團。

別以為藥廠提供的就一定要保存到尾，原來棉花、乾燥劑都是開樽後便可棄掉呢！（按圖了解）

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日本媒體《まいどなニュース》報道，大多數人看到藥瓶內的玻璃紙袋，都會覺得這是為了阻隔濕氣、避免陽光直射等，會習慣把塑膠紙袋留在藥瓶內。

然而，知名製藥品牌「大正製藥」旗下子公司「表飛鳴製藥（ビオフェルミン製薬）」指出，通常會在玻璃藥罐中放置塑膠紙，主要是為了防止藥罐裏的藥品因撞擊、震動等而碎裂，才放置的「緩衝包裝」，這張塑膠紙完全沒有遮陽、防濕的功能，因此建議大家為了衛生考量，打開後就要馬上把塑膠紙丟棄。

此外，在藥品附上的說明紙，其實也有提到打開蓋子後，應該儘速丟棄裏頭的填充物，只不過大部分人都對這個小細節不太留意。

藥品內塑膠紙該丟棄，那棉花和乾燥劑呢？

台灣和信醫院藥劑科副主任姜紹青曾解釋，為將錠劑的各種成分黏合，使之成形，除了有效藥品成分本身，還必須加入各種賦形劑；當濕氣進入藥品後，可能會使藥物與賦形劑逐漸分離，無法穩定黏合。

因此，降低濕氣的暴露，可以使藥物的有效成分與劑型，皆持續保持穩定狀態，「而乾燥劑的存在，就是為了減少濕氣暴露。」

姜紹青說明，當藥瓶一旦解除密封，水氣陸續湧入，乾燥劑大口吸飽水份後，無法負荷時，就會再度將水氣釋放出來，這時，為乾燥而生的乾燥劑，卻成了製「水」惡源，讓密閉藥瓶中，充滿了水份。

因此，大家必須謹記，藥瓶開封之時，就是乾燥劑功成身退之日，必須立刻丟棄；此外，藥瓶中若有塞棉花則是為了緩衝，以防止運輸過程中產生的碰撞，「藥品開瓶後就沒有運送碰撞的考量，雖然棉花也可以稍微吸水防潮，但也很快就吸飽了。」

姜紹青認為，當藥瓶開封後，棉花也應該立刻丟棄，以免發揮不了乾燥功能，卻又阻止了瓶身內空氣與水氣的流通。「開封後，如果乾燥劑和棉花還待在裏面，不但會使濕氣增加，水分無法流通、無法離開，結果更慘。」

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該如何正確保存藥品？

至於保存藥品的方式，除了正確使用乾燥劑，藥品的保存期限也是關鍵。

姜紹青指出，大家打開瓶蓋後，將乾燥劑、棉花丟棄，將藥品持續留在原瓶內，若做好、做滿以上兩個動作，原則上，就可使用至瓶身所示的期限了；一旦藥品離開原瓶，重新分裝配置於藥盒、塑膠袋等中，就完全不適用於此原則了，「因為該藥品的保存，已離開原有的設定狀態。」

許多人為方便取用，將藥物放在浴室，高溫、高濕的環境中，或高溫的熱水瓶旁，或高溫、高光照的車廂內，那麼，即使藥物未離開原瓶，卻早已不符儲放藥品的設定環境，保存期限當然必須打折。

「同樣的，該放室溫的，就不要放入雪櫃保存。」藥品從雪櫃取出後，瓶身的低溫會將空氣中水份凝結為水滴，使藥品因觸及水份而受潮。

甚麼藥品適合放入雪櫃保存呢？「有些眼用藥水為無菌的藥品，必須在低溫中保存，以避免細菌滋生；但眼藥水開封後，即使放入雪櫃，一個月內仍須丟棄，以免較長的時間後滋生細菌機會大大增加。」

其他像是口服的液劑、水劑，如咳嗽藥水，則因沒有無菌保存的考量，通常不需要放入雪櫃保存。

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