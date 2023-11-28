咖啡｜飲咖啡到底是否健康？ 一文盤點咖啡利與弊

作為全球三大飲品之一，咖啡已成為不少打工仔起身返工必須的好伙伴。但多年來，科學家一直都對咖啡是否健康食品有著不同的說法，到底每朝早上一杯咖啡對健康有哪些好處和風險呢？



咖啡含有什麼營養成份？

其實，咖啡富含咖啡豆中天然存在的許多營養成​​分，以一杯240毫升的咖啡為例：

維生素 B2（核黃素）：每日攝取量的 11%



維生素 B5（泛酸）：每日攝取量的 6%



維生素 B1（硫胺素）：每日攝取量的 2%



維生素 B3（菸鹼酸）：每日攝取量的 2%



葉酸：每日攝取量的 1%



錳：每日用量的 3%



鉀：每日攝取量的 3%



鎂：每天攝取量的 2%



磷：每日用量的 1%



營養成​​分雖然看似並不多，但這只是一杯的份量，要知道會飲用咖啡的人，大多都不會滿足於一杯咖啡。

飲咖啡有助減肥？

咖啡可能對關注體重的人有幫助，根據2023 年的一項研究表明，每天額外喝一杯不加糖的咖啡可以降低四年內體重增加的風險。

然而，這種情況只限於飲用無糖咖啡的人士，如果，但仍然可以選擇添加牛奶或奶精，因為這並不會增加體重增加的風險，研究人員認為，可能是因為牛奶會讓人產生飽腹感。

另外，咖啡中的咖啡因似乎還能提高新陳代謝率，進而提高身體燃燒脂肪的速度。在一項針對 8 名男性的小型研究中，攝取咖啡因導致卡路里燃燒增加 13%，脂肪燃燒增加兩倍。

▼空腹喝咖啡的影響：（按圖了解👇👇👇）

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孕婦可否飲用咖啡？

許多研究認為在懷孕期間飲用咖啡可能不是一個好主意。因為咖啡因會在血液中傳播，從而進入胎盤，導致胎兒心率和新陳代謝加快。

懷孕期間攝取過多咖啡因還會減緩胎兒生長並增加流產風險。

飲咖啡可以減少患糖尿病的風險？

許多研究表明，經常喝咖啡的人患上2 型糖尿病的風險較低。2 型糖尿病的特徵是由於對胰島素作用的抗性而導致血糖水平升高。

視乎於參考的研究而定，經常喝咖啡的人罹患第 2 型糖尿病的風險會降低 23% 至 67%。一項對超過 457,000 人參與的 18 項研究進行的數據分析表明，每天喝一杯咖啡可將患 2 型糖尿病的風險降低 7%。

咖啡會導致血壓升高？

咖啡中的咖啡因會具有提神的作用。但同時亦會導致血壓突然升高。據美國心臟協會稱，患有高血壓的人每天喝兩杯或更多杯咖啡可能會使他們死於心臟病或中風的風險增加一倍。

只喝一杯咖啡或綠茶或沒有相同的效果，因此，如果您患有高血壓，請考慮減少含咖啡因的咖啡的攝入量。另外，若太常飲用咖啡，提神的功效亦會有所減弱。

▼除了增加心臟病風險，攝入過量咖啡因還有不少副作用（按圖）：

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咖啡有利長壽？

經常喝咖啡或有助於長壽。

英國曾統計超過 17 萬名成年人的數據，結果發現每天喝兩到四杯咖啡的人（無論是否添加糖）與完全不喝咖啡的人相比，似乎壽命更長。

唯那些喝飲用添加了人工甜味劑咖啡的人士，與完全不飲咖啡的人，在壽命上差距不大。研究人員認為，使用人工甜味劑的人肥胖和高血壓的發生率較高可能是原因。

總括而言，咖啡對於身體健康是利大於弊，只要適量飲用，咖啡可能會為大多數人帶來許多好處。根據「美國2015 – 2020 飲食指南」，成人每天可以喝3 – 5 杯咖啡（以每杯240 毫升計）、咖啡因攝取量以400 毫克為限的建議。