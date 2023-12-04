猝死｜馬鞍山33歲男子家中昏迷不醒 母親叫喚不果揭猝死

日前馬鞍山福安花園一名姓鄭（33歲）男子，被母親發現倒臥寓所房間，昏迷不醒。救護員接報到場經檢驗證實事主已告身亡，死因有待調查。死者生前曾因腸胃炎求醫，而且疑患有睡眠窒息症。



據報，事發當日警方接獲死者母親報警求助，指其33歲的兒子昏迷不醒，警方及救護員隨即接報到場，經檢查後男子已當場死亡，並在其身上發現屍斑，估計已死去一段時間，初步相信案件沒可疑，死因有待調查。

消息指，事主曾於 27日因胃抽筋而到仁安醫院求醫，其後証實為腸胃炎，當時醫生處方藥物及兩日病假，之後事主便回家休息。死者母親指，晚上查看時兒子的狀況並無異樣，惟事發早上想喚醒兒子時，才驚覺他身體僵硬冰冷、屢喚不醒，於是報警。

據了解，事主與母親在上址居住多年，身形較肥胖，因睡覺時鼻鼾聲大，疑患有睡眠窒息症，但從未有求醫。

猝死往往與心臟疾病有關？

不少人誤會運動量越大，對身體就越有益，但其實運動量大小需要視乎心臟的負荷能力。（GettyImages）

猝死通常與心臟相關。最常見的心臟病病因是冠心病，它是由於冠狀動脈供血不足引起的心肌缺血或心肌梗死。其他心臟疾病，如心肌病、心律失常、心臟瓣膜病變等，也可能導致猝死事件。

心臟病可說是隱形殺手。心臟病在香港疾病中是第3大殺手，僅次於腫瘤癌症（cancer）和肺炎。每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡。

很多人都認為猝死沒有預兆，其實在猝死前的一周，大部份患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。有研究顯示，猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

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睡眠窒息症有危險性嗎？（按圖👇👇👇）

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睡眠窒息症知多啲！

睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea，OSA）是一種睡眠呼吸障礙，其特徵是在睡眠期間呼吸暫停。

據資料顯示，在香港，有超過十萬人受到睡眠窒息症的困擾。很多人以為，只有肥胖人士會患有睡眠窒息症，但其實任何人都有潛在的患病風險。而其中男性的發病率約為女性的二至八倍，而平均每20個成年人中就有一人患上此症，當中老人患病比率較年青人高，而兒童的發病率則約為1%至2%。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）