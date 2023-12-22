尿毒症｜5旬男子長期受打嗝困擾 就醫才知腎臟萎縮 附５常見症狀

尿毒症可導致的症狀眾多，部份症狀又不起眼，患者很多時未必能及時發現自己患症。台灣就有一名男子深受打嗝問題困擾半年，情況更影響到睡眠，在迫於無奈之下，男子終於就醫求助。經檢查後，竟發現男子的腎臟出面嚴重萎縮，而不停打嗝的原因則是尿毒症造成的神經病變所致。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

近日，台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《醫師好辣》分享過往病人的案例表示，該名50多歲的男病人起初是到腸胃科睇診，當時接診的醫生認為情況異常，便決定為男子進行腹部超音波檢查，竟發現「腎臟都萎縮掉了」，正常人腎臟一般約10厘米大小，但男子卻只剩下7.5厘米，醫生指，「一般到了這種到大小，通常已是末期腎病變了。」

洪醫生解釋，尿毒症的典型症狀包括頭暈、貧血、吃不下飯、水腫等，但這名病人的狀況較為特殊，並沒有出現這些症狀，而不停打嗝的原因是尿毒症的神經病變所致。洪醫生指，尿毒症的症狀「千奇百怪」，有的患者的神經病變更會導致昏迷。幸好，這名患者在洗腎後就停止打嗝了。

尿毒症４大成因你要知！

尿毒症是指由於腎功能嚴重損害而導致體內廢物和毒素無法正常排出的疾病。尿毒症的主要成因可以分為以下幾個方面：

1. 慢性腎臟疾病



慢性腎臟疾病是導致尿毒症最常見的原因之一。長期存在的腎臟疾病，如慢性腎小球腎炎、慢性腎盂腎炎、多囊腎等，會逐漸損傷腎臟組織，使其失去正常的過濾和排泄功能，最終導致尿毒症的發生。

2. 糖尿病腎病變



糖尿病是另一個導致尿毒症的主要原因。長期不受控制的高血糖會損傷腎小球和腎小管，並導致糖尿病腎病變的發展，最終引起尿毒症。

3. 高血壓



長期不受控制的高血壓也是導致尿毒症的重要原因之一。高血壓對腎臟的血管和組織造成損害，影響腎臟的過濾功能，進而導致尿毒症的發生。

4. 腎結石和尿路梗阻



腎結石或其他尿路梗阻問題，如腫瘤或前列腺肥大等，可以阻礙尿液正常流出，造成腎功能受損，最終導致尿毒症。

除了上述因素外，一些其他疾病和情況也可能導致尿毒症，如多發性骨髓瘤、自身免疫性疾病、腎移植術後排斥反應等。重要的是要及早識別和治療這些引起尿毒症的基本疾病。適當的管理和治療可以延緩疾病的進展，並提高生活質量。如果你懷疑自己患有尿毒症，請儘早諮詢醫生進行評估和診斷。

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５類尿毒症患者常見症狀

尿毒症（Uremia）的症狀可以涉及多個器官系統，以下是尿毒症常見的症狀和徵象：

1. 泌尿系統症狀



- 尿量減少或多尿

- 尿液顏色混濁或血尿

- 頻尿或夜尿頻繁

- 尿急或排尿困難

- 尿毒症氣味（尿液散發出特殊的氣味）

2. 消化系統症狀



- 嗆酸或胃灼熱感

- 噁心、嘔吐或食慾不振

- 腹部脹滿或腹痛

- 食物口感異常或口乾舌燥

3. 神經系統症狀



- 疲倦或無力感

- 注意力不集中或記憶力下降

- 睡眠障礙、失眠或嗜睡

- 頭痛或頭暈

- 抽搐或癲癇發作

4. 皮膚症狀



- 瘙癢或皮膚乾燥

- 黃疸（黃色膚色）

- 深色素沉著（皮膚或口腔內膜出現深色斑點）

- 皮膚易受傷或容易出血

5. 心血管系統症狀



- 高血壓或心悸

- 水腫（手腳腫脹）

- 呼吸困難或呼吸急促

- 心絞痛或心肌梗塞的風險增加

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