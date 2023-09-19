護腎｜做齊8件事遠離腎臟病！謹記5字訣自我檢測及早察覺腎臟異常

三高（高血壓、高血糖、高血脂）是造成慢性腎臟病的主要原因，根據2022年台灣腎病年報，洗腎病人在透析前1年高達近8成患有高血壓，4成患有糖尿病，3成患有高血脂。除了三高和慢性病之外，吸煙、肥胖以及不當藥物使用也是影響腎功能異常的原因之一。



台灣國民健康署吳昭軍署長呼籲，建立良好的飲食及運動習慣，落實健康生活，定期健康檢查，並依醫囑控制三高，切勿服用偏方、草藥或來路不明藥品，才能掌握「腎」利人生！

黃金護腎8守則（按圖看清👇👇👇）

+ 4

勿忘謹「腎」5字訣 早期察覺腎功能異常

腎臟是沉默的器官，慢性腎臟病初期通常沒有明顯的症狀，而民眾可能正處於腎功能逐步惡化的情況下仍不自知，那要如何早期察覺腎臟生病了呢？謹記5字訣：「泡、水、高、貧、倦」，若發現有泡沫尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦等腎臟病症狀，則應至醫院做進一步的檢查。民眾可透過「驗尿」及「抽血」檢查的方式，了解腎功能好壞。

台灣國民健康署免費提供40至64歲台灣民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次之成人預防保健服務，此外，也可透過一般健檢、勞工健檢及軍公教健檢了解腎臟狀況。惟有定期篩檢，早期發現並早期對腎臟病及早介入管理，改善會引發腎臟病的相關風險因子，配合醫療團隊提供之衛教指導，是有機會阻止腎功能惡化，並更進一步逆轉「腎」！

相關文章：護腎｜太鹹、甜飲、少喝水影響腎功能！10大傷腎習慣這些藥要避食👇👇👇

+ 17

遠離腎臟病控制三高是關鍵！公開黃金護腎8守則

導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸煙及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。台灣國民健康署已於全台灣推動243家腎病識能友善醫療院所，針對尿蛋白及eGFR異常之成健檢查個案，請醫師提供紀錄卡給患者，標記其腎臟病期別（1至5期）及其應控制之疾病風險因子，教育患者該期別意義，並提供三高控制、戒煙、營養及運動等相關知識，此外，搭配護腎黃金8守則，可以維持腎臟健康，避免腎臟病進一步惡化至洗腎：

相關文章：護腎｜咖啡降腎衰竭風險、薑黃助排毒 醫生推介多吃4食物護腎👇👇👇

+ 6

1. 多喝水。

2. 健康飲食。

3. 規律運動。

4. 定期檢查腎功能。

5. 三高控制。

6. 體重控制。

7. 不抽煙。

8. 避免服用不當藥物。



延伸閱讀：

三高超標難自覺！ 國健署揭：4至7成民眾不知健康異常

夏日太熱！心肌梗塞易爆發 6大高風險族群日常需警惕

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」