外遊注意丨長新冠後遺 腦中招風險高出3倍以上

通關全面恢復以來，本港出現報復式外遊熱潮。原來疫情後，只要曾受過感染，身體都隱藏風險，外遊時更要小心。英國學術研究院曾發布有關心腦血管問題年輕化的研究中提到，曾染疫人士，因血流不暢引致腦中招的風險，比起同齡未曾染疫者高出3倍以上¹。近日杭州一名32歲女子，於周末到上海遊玩期間突然雙腿無力，初時以為勞累所致，休息後並無好轉，原來是腦中招昏迷，需立即入院²。



出現以上徵狀，可能是腦中招的先兆

腦血中招先兆 外遊要注意

外遊怎樣分辨腦中招？

1. 原來腦中招源於腦部血液運行不暢，一般出現突然的疲倦、臉紅身熱，甚至頭暈的情況。

2. 其次，需要留意說話時有沒有出現含糊不清的情況。

3. 最後，要留意身體手腳能不能自主自如地活動，或者出現手腳麻痹的情況。血管問題是腦中招的危險因素，在香港，有超過60%高血管危機人士在腦中招後才得知自己有相關問題³。

外遊期間難免暴飲暴食，長時間乘搭交通工具也令血液運行不暢，如果有心腦血管問題或隱患的人士，這些都是誘發腦中招的危險因素。

8類腦中招高危族群 (按圖即睇👇👇👇)

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外遊期間暴飲暴食、長途坐車或語言不通求助無門都會增加心腦血管危險因素

隨身 1 粒安宮，解毒開竅通血管

腦中招昏迷一刻，腦細胞缺乏養分和氧氣，每一分鐘便有190萬個細胞凋亡，必須急救處理⁴。外遊期間要入醫院，可能語言不通、旅遊點交通不便等因素，錯過了救急黃金3小時的機會，令腦部受到長期的傷害。要守護腦血管健康，外遊最好隨身1粒救急用的安宮牛黃丸，防患未然。

服用 1 粒藥典方安宮 治療黃金期增至5小時

安宮牛黃丸已有超過200年的歷史，不同的品牌有不同的處方，但最能保證救急用的安宮牛黃丸的處方，是收錄於國家級典籍《中國藥典》的十一味藥材處方，包括︰天然牛黃、人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、冰片、鬱金、雄黃、朱砂和珍珠。香港著名大學醫學院一項最新研究發現，藥典處方「安宮牛黃丸」當中含有的活性成分，可以抑制大鼠腦中招昏迷後腦內產生熱症分子，將黃金治療的4.5小時，延長半小時至5小時。同時延遲血腦屏障的破壞，減少腦內信息傳遞細胞凋亡，降低死亡率⁴。

國家藥品標準處方中含牛黃的臨床急重病症用藥品種名單

天然牛黃蘊含活性成分 人工牛黃不可取代

採用藥典11 味藥的處方，再加質量上乘的藥材，就更能相得益彰。膽紅素是牛黃的質量指標成分，牛黃的藥材質量對安宮牛黃丸的藥效有決定性的作用。膽紅素能抗炎、抗氧化⁵，是牛黃重要的活性成分⁶，故此藥典對藥材質量有嚴格的規定，膽紅素太低不能作藥用用途⁷。國家食品藥品監管局訂明，安宮牛黃丸中不得使用人工牛黃⁸。天然牛黃珍貴稀缺，較黃金還要貴，現時已漲價至每公斤超過百萬元⁹。符合藥典標準的天然牛黃，就更是珍稀難求的寶物。

位元堂安宮牛黃丸以優質天然牛黃和達到藥典標準的藥材入藥

位元堂 No.1 藥材質素¹⁰ 嚴選達標的藥用天然牛黃

位元堂依然緊守自我嚴苛的質量標準，用心做藥，不單堅持嚴選達標的藥用天然牛黃來製造安宮牛黃丸，而且其膽紅素更較藥典標準至少高出90%¹¹ 。位元堂在生產前均對藥材進行檢測，確保藥材達到藥典標準方會選用，不達標的藥材絶不入藥，以守護大眾的心腦血管健康。

位元堂緊守自我嚴苛的質量標準，用心做藥，生產前均對藥材進行檢測，確保藥材達到藥典標準方會選用。

牛黃含量達藥典標準 保障救急藥效

正因牛黃價值不菲，有很多品牌使用便宜的人工牛黃或體外培育牛黃來取代，或者減低牛黃量以控制成本。根據藥典，每粒3克的安宮牛黃丸含有相當於0.167克天然牛黃。位元堂安宮牛黃丸都以這個嚴謹而精準的藥材份量進行生產。市場上有牛黃用量未達藥典標準的安宮牛黃丸，每粒只含有相當於0.02-0.03克的牛黃，少於藥典記載量的5-8倍¹²。 牛黃份量不足，其救急功效存疑。

位元堂安宮牛黃丸符合「安宮6大標準」，品質有保障

天然牛黃易吸收 較人工牛黃、體外培育牛黃佳

天然牛黃最珍貴之處，是在於其吸收率較佳。牛黃中蘊含各種具抗炎作用的膽汁酸類¹³。近代藥理學研究顯示，天然牛黃中大多數的膽汁酸類在腸細胞吸收，特別是抗炎作用較強、能通過腦屏障的結合型膽汁酸，明顯高於人工牛黃和體外培育牛黃，因此天然牛黃的利用率更好¹³⁻¹⁵。所以，使用精準份量、膽酸含量符合藥典標準的藥用天然牛黃而製成的位元堂安宮牛黃丸，能時刻確保居家旅行的心腦血管平安。

位元堂安宮牛黃丸的隨身食法

出國外遊選擇救急有效的「安宮6大標準」︰

1. No.1藥材質素¹⁰，嚴選達標的藥用天然牛黃

2. 藥典處方，11味藥處方最救急

3. 天然牛黃，比人工/體外培育牛黃更佳

4. 含量精準，0.167克精準入藥至嚴謹

5. 香港製造，GMP廠房衛生品質有保障

6. 信譽口碑，過百年老字號

備註︰

1. AJNR Am J Neuroradiol (2020) 41(8):1361-1364.

2. 新民晚報 (2023) 32歲女子遊樂園突發腦中招，生死競速撿回一命！醫生提醒：警惕頸動脈夾層

3. 腦中招醫學院研究︰香港年輕腦中招發病率增加近三成 倡議有效管理高血壓等血管風險因素

4. Chen et al. Chinese Medicine (2022) 17:51

5. Front. Cardiovasc. Med. (2021) 8:670768

6. Chem. Pharm. Bull. (2007) 55(1): 128

7. Chin Med J (2008) 121(5):480

8. 國家藥品監督管理局︰關於牛黃及其代用品使用問題的通知(2004)

9. 新浪網 - 價格突然暴漲﹗一公斤要賣120 萬

10. 根據Ipsos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果(Ipsos Hong Kong Limited版權所有)，位元堂是最多受訪者選購、信賴、以及認為藥材質素最高的中式保健品品牌。

11. 根據中國藥典2020年版「安宮牛黃丸」牛黃含量測定項目內部測試結果。

12. 參考2023年11月市面上銷售及已獲香港衞生署中成藥註冊(HKC)的安宮牛黃丸產品說明書， 當中「藥典方」位元堂安宮牛黃丸每粒含有相當於0.167g天然牛黃，較其他品牌「經驗方」安宮牛黃丸每粒含有相當於0.020-0.026g天然牛黃或體外培育牛黃，有效成分含量高出6.4-8.5倍。有關「藥典方」及「經驗方」之釋義，參考自香港中醫藥管理委員會中成藥註冊申請手冊。

13. 醫藥導報(2017), 36(4), 355-360

14. Digital Chin. Med. (2018), 1(4), 261-271

15. Sci China Life Sci (2023) 66:8