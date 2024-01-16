食道癌｜女子愛喝熱咖啡食道燙傷脫皮22cm 常喝熱飲恐致食道癌

冬天氣溫寒冷，許多人早上起身，第一件事就是泡一杯熱騰騰的咖啡，不過忽略一個重點，隨時成為患癌誘因。台灣就有一名50多歲的女子，由於感到胸悶不適到醫院求醫，檢查後竟發現整條食道出現燙傷脫皮，幸好化驗後沒有發生癌變，經詢問生活習慣後，最終發現是女子太愛喝熱咖啡所致。



台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地節目《健康2.0》中轉述案例指，該名女患者平時愛喝熱咖啡，經常會感到胸悶不適。起初，以為是胃食道逆流，醫生便開胃藥給她，然而，患者長期服藥仍未見改善，直到進行胃鏡才發現她的食道已經燙傷，上層黏膜幾乎全脫落，整條食道約長22公分，到處都出現脫皮，就連收治醫生都忍不住慨嘆「沒看過這麼嚴重的」，並將脫皮切片化驗，所幸未發現癌細胞。

（圖片來源：截圖自《健康2.0》）

錢醫生指，曾有研究根據「喝熱飲的行為」進行統計，有以下習慣人士罹患食道癌風險會增加：

喝「非常熱」：增加1.9倍



「趁熱喝」，即拿到飲料後等待時間少於2分鐘的人：增加1.76倍；



「喝得快」：增加2.2倍；



「常燙到」，即一個月內被燙到超過6次：增加1.9倍；



平日行為涵蓋以上4點：增加4.6倍。



錢醫生指，很多人以為喝高溫的飲料都不燙傷，但這其實只是飲用的速度太快，飲料在嘴內停留時間太短所導致的錯覺，事實上若飲料時間再久一點仍然會造成燙傷。因此才會「喝得快」的人患上食道癌的風險增加。

錢醫生又提醒，早於2016年國際癌症研究署 （International Agency for Research on Cancer，IARC），已經將熱飲、熱湯等、溫度高於 65℃ 的飲品判定為「二級致癌物」，經常飲用確定會造成食道癌的。至於如何判斷熱飲是否超過65°C，錢醫生就解釋，只現飲品停留在嘴內不會燙傷，感覺可以吞下去，大概就不會對食道造成傷害。

常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

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食道癌無篩檢工具 發現時已是晚期

據醫管局的資料顯示，香港每年約有 400 宗食道癌新症，其中約 300 宗為男性，在2020年間，患上食道癌的男女宗數比例為4.6比1，屬本港男女患病比例第二高的癌症。另外，隨著年齡的增長，食道癌的發病率亦會提高。雖然每年食道癌的新症並不算多，並沒有擠進十大癌症，然而在 2020 年，食道癌卻位列於香港致命癌症第 10 位，由此可見食道癌治療之困難及致命性之高。

正如肺癌、肝癌、胰臟癌等這些十大致命癌症的榜上常客，早期的食道癌通常不會出現任何表徵，由於難以發覺，因身體不適而求醫時很多時候已經是晚期癌症。晚期癌症患者和早期癌症患者相比，5年存活率已從早期癌症患者的5成下降到1成，平均存活時間也由4年以上縮減至約半年。

及早接受治療是控制食道癌的最佳方法，然而，由於現在的醫學研究還沒有找到針對食道癌方便有效又安全的篩檢工具，早期診斷只能依賴屬於高風險族群的自我警覺與定期檢查。

哪些人是食道癌高危險群？（按圖 👇👇👇）

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落實健康生活 ６點助你遠離食道癌

1. 健康飲食



保持均衡的飲食對於預防食道癌至關重要。建議飲食中應包含豐富的蔬菜和水果，以提供足夠的維生素、礦物質和抗氧化劑。同時，減少紅肉和加工肉的攝入，限制飲酒，避免攝入過熱的食物或飲品。

2. 戒菸和避免二手煙



吸煙是食道癌的主要危險因素之一。戒菸和避免二手煙可以顯著降低罹患食道癌的風險。

3. 適量飲酒或戒酒



過量飲酒是食道癌的危險因素之一。如果您飲酒，請注意限制每天的飲酒量。建議男性每天不超過兩個標準飲酒單位，女性不超過一個標準飲酒單位。

4. 維持健康體重



肥胖和過度肥胖與食道癌的風險增加有關。保持健康的體重，通過適當的飲食和運動來控制體重，可以降低食道癌的風險。

5. 減少食道刺激物



避免過熱的食物、辣椒、醋、咖啡因、酸性飲料和過度油炸食物等對食道黏膜有刺激作用的食物或飲品，這些刺激物可能導致食道炎症，增加食道癌的風險。

6. 定期檢查和篩查



如果您有食道癌的家族病史或其他高風險因素，請與醫生討論進行定期的檢查和篩查。早期發現和治療可以提高治愈率。

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