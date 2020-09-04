【自我體檢】行樓梯食粟米4個簡單測試　30秒吞2啖水小心食道癌！

便秘、腰痠背痛、抽筋、易嗆到、吞嚥困難、走樓梯踹氣可能暗藏患病危機。定期體檢十分重要，除了到醫療機構接受檢查，大家也可在家中作簡單的初步自我檢測。台灣東森綜合台電視節目《醫師好辣》提到數個測試方法可評估身體功能，看出身體的狀況，更可能是癌症徵兆，立即測試你的身體機能！

對於日常生活中的「小毛病」，大部分人都會不以為然，沒有理會或求醫，因而耽誤治療。及早發現和治療是任何疾病的康復關鍵，不妨多了解你的身體狀況。

《醫師好辣》其中一集找來不同專科醫生，綜合了數個自我檢測身體機能的方法，分別關於腸道消化狀況、吞嚥、肌力和肺功能。

不同專科醫生綜合了數個檢測身體機能的自我檢測方法。（東森綜合台電視節目《醫師好辣》影片截圖）

一. 【檢測消化狀況】

腸道消化食物的時間：24至72小時

外科醫生陳榮堅指，從進食至排便的時間一般為24至72小時。一般食物進胃裹面，在胃部的停留時間約為3至4小時，在小腸的時間大概3至4小時，在大腸則平均17至20小時。

排便頻率正常範圍：3天1次至1天3次！

食栗米測試消化狀況？

陳醫生表示有些患者4至5天都沒有排便，可能是身體出現問題。如果你很想知道自己的消化狀況，可試以下測試方法：（按圖）

他指出臨床上會建議病人吞5至10粒粟米粒，因為粟米是無法被消化的，能在糞便中看到粟米粒。大家可先記錄在幾點進食粟米，然後看看會否在24至72小時內排出，如在24至72小時內排出粟米粒都算正常的消化時間。

其實不明原因的便秘可能與大腸癌有關，根據衛生署資料，大便習慣在不明原因下有所改變如便秘，並持續超過2星期是大腸癌的常見症狀。

大腸癌症狀：（按圖）

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吞嚥困難是食道癌常見的症狀之一。（lucija_ros/unsplash）

二. 【吞嚥功能測試】

耳鼻喉科醫生吳昭寬分享他遇到的病例，曾有一位長者測試以下這個方式，30秒只能吞兩口，喝後更會嗆到，加上說話聲音愈來愈沙啞，最後診斷為出患有第三期下咽食道癌。有些人會更嚴重，吞口水也會咳嗽，絕不能忽視吞嚥困難的問題！

測試：30秒飲水（按圖）

+ 2 + 2 + 2

正如吳醫生提到，吞嚥功能測試可簡單檢測你有沒有吞嚥困難，吞嚥困難可能是食道癌的徵兆。除此之外，它亦可能是甲狀腺癌的徵兆。

參考癌症基金會及智友站資料，最常見的食道癌症狀是吞嚥食物時有困難，通常是食物在輸送到胃部的過程中，半途中停滯不前，類似我們所說的「嗆到」。

其他食道癌病症包括：（按圖）

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甲狀腺癌的病症：（按圖）

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肌肉比較少會容易出現肌少症。（scottwebb/unsplash）

三. 【測試身體肌力】

脊骨神經醫學專家黃如玉指，肌肉比較少，較容易出現肌少症。什麼是肌少症？肌少症是因隨年齡增長，人體內的骨骼肌逐漸流失，或缺少運動等所致。當肌肉變少並影響日常生活，便可能已患上「肌少症」。

肌少症患者普遍出現手腳乏力、走路時平衡力欠佳、肌肉反應慢等情況。而肌肉不足夠時會延伸出其他問題，例如容易跌倒、骨折、糖尿病及肺炎。黃醫生更指，記憶力變差、睡眠質素差、水腫、很易腰痠背痛和抽筋都可能是肌少症引致的問題。

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測試：單腳椅子站立（按圖）

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行樓梯會喘氣、感到辛苦？要多留意你的肺功能！（levidjones/unsplash）

四. 【肺功能測試】

胸腔科醫生鐘政錦提出一個上樓梯的測試方法檢測肺功能，肺功能差可能是肺病的高危一族。

測試：1分鐘358登階檢測（按圖）

肺癌或氣胸（俗稱爆肺）均是肺病的一種，而繼發性氣胸多發生在肺功能較差的人士，即患者可能本身患有其他肺病例如肺癆、肺癌及肺炎，而長期吸煙者，他們的肺功能較弱，胸膜亦較容易穿破，出現爆肺。

爆肺3大病徵：

1. 呼吸困難

2. 出現呼吸急促

3. 胸痛

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肺癌的常見症狀：（按圖）

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