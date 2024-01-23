飲酒｜適度的酒精攝取量是多少？日厚生勞動省草擬飲酒指南

隨著新年臨近，人們遇上需要喝酒的場合的機會就愈來愈多。明知飲酒有害健康，卻又避無可避的情況總會出現，到底喝多少酒才不會影響健康呢？



近日，為了減少因過度飲酒而損害健康的人數，日本厚生勞動省就編製了日本第一份的飲酒指南草案。

日本過去通常以酒精含量或喝了多少酒來判斷飲酒量，但厚生勞動省表示，以飲酒量來判斷對身體的影響不夠準確。飲酒人士應該留意飲品中的酒精含量，亦即是「純酒精含量」。因此，由專家組成的審查委員會編製了一份「飲酒指南」草案，以「純酒精含量」為指標表示健康風險。

在新的指引草案中，將增加生活形態相關疾病風險的飲酒量定義：「男性每天純酒精含量40克或以上，女性每天20克或以上，便應該減少飲用量。」報告又警告，無論男女都應避免一次飲用「純酒精含量」超過60克的酒精飲品，因為這可能導致急性酒精中毒。

據厚生勞動省稱，酒精飲料製造商目前正在記錄酒精飲料中的純酒精含量，但目前僅限於部分產品。希望能透過此指南，普及使用「純酒精含量」作為適量飲酒的指標。

什麼是「純酒精含量」？

（圖片來源：網上圖片）

「純酒精含量」是指酒精中所含酒精的量，計算方法如下：

酒精含量ｘ飲酒量ｘ酒精密度（在常溫 20°C 時的固定約為 0.8） = 純酒精含量



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例如，如果您飲用長罐或中瓶裝的 500 毫升酒精含量為 5% 的啤酒，將 5% 乘以酒精比重 0.8，則得出「純酒精含量」為20克。

即使小量飲酒也會增加患病風險！

（圖片來源：網上圖片）

該指南草案使用「純酒精含量」作為基於研究的指南，以確定飲酒量會增加高血壓和癌症等每種疾病的風險。據研究指出，即使只是小量飲酒也會增加風險的疾病。

例如：

▼男性每週飲酒超過300公克，女性每週飲酒超過75公克，腦梗塞風險增加。



▼無論男性或女性，即使小量飲酒，患高血壓的風險也會增加。



▼男性即使小量飲酒，女性每週飲用超過150公克酒精，也可能引發胃癌。



▼如果男性和女性每週攝取 150 克或更多酒精，罹患大腸癌的風險就會增加。



酒精對身體的影響

飲酒過量——無論是一次還是一段時間——都會對您的健康造成損害。以下是酒精對身體造成的常見影響：

1. 大腦



酒精會幹擾大腦的通訊路徑，並會影響大腦的外觀和運作方式。這些幹擾會改變情緒和行為，並使清晰思考和協調行動變得更加困難。

2. 心臟



長期大量飲酒或單次過量飲酒會損害心臟，導致以下問題：

🟤 心肌病變

🟤 心律不整

🟤 中風

🟤 高血壓

3. 肝臟



大量飲酒會對肝臟造成損害，並可能導致各種問題和肝臟炎症，包括：

🟤 脂肪變性或脂肪肝

🟤 酒精性肝炎

🟤 纖維化

🟤 肝硬化

4. 胰臟



酒精會導致胰臟產生有毒物質，最終導致胰臟炎，這是一種危險的胰臟炎症，會導致胰臟腫脹和疼痛（甚至會擴散），並損害其製造酶和激素以進行正常消化的能力。

5. 癌症



根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute，NCI）的說法：「科學界一致認為飲酒會導致多種類型的癌症。美國衛生與公眾服務部的國家毒理學計劃在其致癌物報告中列出了酒精飲料的消費量作為已知的人類致癌物。

「證據表明，一個人喝的酒越多，尤其是一個人隨著時間的推移經常喝的酒越多，他或她患上與酒精相關的癌症的風險就越高。即使是那些每天飲酒不超過一杯的人，酗酒者（女性一次性喝4 杯或以上，男性一次性喝5 杯或以上）患某些癌症的風險略有增加」

飲酒與部份癌症風險增加之間有明顯的規律：

🟤 頭頸癌，包括口腔癌、咽癌和喉癌

🟤 食道癌，特別是食道鱗狀細胞癌。此外，研究發現，遺傳性酒精代謝酶缺乏的人如果飲酒，患食道鱗狀細胞癌的風險會大大增加。

🟤 肝癌

🟤 乳癌：研究一致發現，飲酒量增加的女性罹患乳癌的風險會增加。每天飲酒約 1 杯的女性比完全不飲酒的女性罹患乳癌的幾率高出 5% 至 9%。

🟤 大腸直腸癌

6. 免疫系統



飲酒過多會削弱您的免疫系統，使您的身體更容易成為疾病的目標。長期飲酒者比不飲酒的人更容易患肺炎和結核病等疾病。一次性的大量飲酒會降低身體抵禦感染的能力，甚至在醉酒後 24 小時內同樣也是如此。

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６個建議改善酗酒生活！

1. 尋求專業治療



如果您認為自己有酒精成癮問題，請尋求專業醫療人員的幫助和建議。他們可以幫助您評估問題的嚴重程度，制定治療計劃，包括戒斷酒精和減少飲酒的方法，以及提供心理治療和藥物治療等支持。

2. 參加戒酒計劃



許多地方有酒精戒斷計劃或戒酒團體，這些計劃可以提供支持和鼓勵，並提供減少或戒斷酒精的方法和技巧。

3. 找到替代活動



找到其他健康的活動，例如運動、閱讀、藝術或社交活動等，以減少飲酒的時間和頻率。這些活動可以幫助你轉移注意力，降低焦慮和壓力，並提高身體和心理健康。

4. 培養健康的生活習慣



保持規律的睡眠、健康的飲食和適度的運動可以幫助提高身體和心理健康，減少飲酒的風險。

5. 避免酒精誘因



避免與酒精有關的場合和人群，例如酒吧、派對或和喝酒的朋友相處等，以減少飲酒的誘因和壓力。

6. 保持積極的心態



成癮問題的治療需要時間和努力。保持積極的心態，相信自己能夠戒斷酒精，並尋求支持和幫助，可以幫助您克服成癮問題。

▼同場加映，5個肝臟求救警號：（按圖看清👇👇👇）：