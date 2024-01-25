柏金遜｜瑞士成功開發新型輔助裝置 有望助柏金遜患者重新行走

柏金遜症是一種神經退化性疾病，大約 90% 的晚期柏金遜症患者會受到行走問題的影響。此外，而且目前可用的治療對這類行走障礙難以起效。然而，正在瑞士試驗的一種醫療新技術或者會成為患者重新行走的希望。



綜合外媒報道，為尋求柏金遜症導致行動不便的治療方法，法國波爾多大學、瑞士洛桑大學以及瑞士聯邦理工學院的神經科學家和神經外科醫生共同研發了一個新的電子設備，通過將電極植入患者的脊髓，便能利用電流刺激脊髓，直接向大腿肌肉發出活動訊號，從而改善行走障。

Marc Gauthier，全球首位試用該設備治療行動不便的柏金遜症患者 （圖片來源：網上圖片）

來自法國波爾多，現年63歲的Marc Gauthier 是全球首位接受這種治療方法的柏金遜症患者。Gauthier 自20多年前被診斷出患有柏金遜症，多年來行動能力不斷衰弱，變得腳步不穩、舉步維艱，更時常會會絆倒或跌倒。然而，在接受電極植入手術後，他成功挽回了行動能力。

患者正在試驗治療裝置（圖片來源：網上圖片）

洛桑大學醫院神經科學教授 Grégoire Courtine表示，「與柏金遜症的傳統治療不同，傳統治療針對的是直接受多巴胺產生神經元喪失影響的大腦區域，而這種新研發的設置是針對負責在行走時激活腿部肌肉的脊柱區域，該區域似乎不受帕金森氏症的影響。」

另一名研究員，同為洛桑大學的神經外科醫生和教授的Jocelyne Bloch 補充指，「就如同治療截癱患者所做的一樣，透過針對性的方式電刺激脊髓，我們可以糾正柏金遜引起的任何行走障礙。」

但Grégoire Courtine表示，仍需要進行全面的臨床試驗來證明臨床療效，目前已招募了另外 6名患者來評估明顯的效果是否可以重現。他又指，「現階段是一個概念驗證的時候，這項技術至少需要五年時間來開發及測試。」

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柏金遜知多啲

柏金遜症（Parkinson's disease）是一種慢性神經系統疾病，通常會逐漸進展。它以肌肉僵硬、顫抖（震顫）、運動緩慢和協調困難等症狀為特徵。柏金遜症的主要原因是大腦中多巴胺神經元的退化，這些神經元負責控制運動和協調肌肉運動。

以下是柏金遜症的一些常見症狀：

1. 靜止性顫抖：通常在手部、手指、腳或下巴出現微小而快速的顫抖。



2. 肌肉僵硬：肌肉變得僵硬，導致運動困難和不靈活。



3. 運動緩慢：動作變得緩慢，尤其是起立、行走和轉身時。



4. 姿勢和平衡問題：柏金遜症患者可能會出現姿勢不穩或平衡困難的問題，容易跌倒。



5. 面部表情減少：面部肌肉僵硬，導致面部表情減少，例如臉部呆板、無表情。



6. 語言和說話問題：柏金遜症患者可能會出現說話變得模糊或低調，語速減慢。



7. 運動協調問題：協調能力受損，可能會影響手部和手指的精確動作，例如書寫或解鎖。



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