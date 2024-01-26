養生飲食｜喝茶可以延年益壽？ 研究揭每日飲🟤杯就可抗衰老！

喝茶原來真的可以延年益壽！近日，中國四川大學的一項研究指出，每日喝3杯茶能有助於延緩衰老，而這是由於茶含有大量生物活性化合物。



綜合外媒報道，多年以來的研究發現，紅茶富含與改善心臟、腸道和腦部健康有關的物質。在動物實驗方面，茶富含的類黃酮（flavonoids）能延長蠕蟲、蒼蠅甚至老鼠的壽命。而與人類相關的研究則證實，喝茶可以降低各種與年齡相關的疾病的風險，包括心臟病、糖尿病、癡呆症和癌症。然而，很少有研究探討飲茶與生物老化之間的關係。

近日，在醫學期刊《柳葉刀-區域健康（西太平洋）》（The Lancet Regional Health—Western Pacific）上發表的一項研究中，中國四川大學的研究人員利用了近14,000 名參與者的數據，試圖找出飲茶對長壽的作用。

結果發現，喝茶的人表現出生物老化速度較慢的模式，特別是對於堅持適量喝茶的人來說。在其中又以男性、飲酒但保持健康飲食的人為多，同時，這類人亦較少出現失眠和焦慮的症狀。

研究人員指，這表明每天喝大約 3杯茶，或 6 至 8 克茶葉泡茶飲用，可能為飲用者會帶來最顯著的抗衰老功效。然而，對於停止喝茶的人而言，生物老化加速的程度亦會增加。

他們表示，茶中含有豐富的生物活性物質「多酚」，可以調節腸道微生物群，這有助於調節與年齡相關的免疫、新陳代謝及認知功能變化產生重要的影響。

雖然研究沒有深究特定類型的茶會否影響生物衰老，但研究人員指，英國和中國的飲茶者之間沒有實質性差異。另外，無論飲用的是熱茶或放涼了的，都不會影響茶的功效。

但報道亦指，研究人員未能記錄參與者所使用的茶杯的大小，且由於本次研究是透過觀察進行，尚無法證明喝茶喝茶與延緩生物老化的因果關係，未來需要進一步研究來確認哪些成份會是抗衰老的關鍵。不過這項研究提供了令人興奮的證據，從營養角度出發，證明飲茶可以作為抗衰老的干預措施，能減緩老化的進程，並降低人們罹患與年齡相關疾病的風險。

不同茶色功效大不同？（按圖👇👇👇）

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1. 黑茶，如普洱、六安茶、青磚茶﻿



功效：有暖胃、消滯和醒酒功能

性溫，適合吃油膩肉類時飲用。

黑茶茶色深，因此而得名，為後發酵茶，味道更醇厚帶煙薰香，而且發酵茶可長期存放，令其風味增加，所以普洱以陳年為上品。

2. 無糖紅茶，如伯爵茶、大吉嶺、錫蘭紅茶、阿薩姆、滇紅、祁紅﻿



功效：暖胃散寒、下氣止逆及消食

性溫，適合吃甜膩點心時飲用。

源自福建的紅茶，傳至西方後成為最為人所熟悉的茶種。紅茶為全發酵茶，可長時間保存，屬性相對溫和，茶色呈深紅，味道較溫醇也帶甜。

3. 青茶，又稱烏龍，如鐵觀音、武夷茶、大紅袍、台灣烏龍﻿



功效：提神醒腦、去膩消食

適合腹部脹氣時飲用，屬性視乎發酵的不同，由微涼至微溫不等。

在中國多被稱為烏龍，屬半發酵茶，但各種青茶的發酵程度也有所不同，以香氣而聞名。

同場加映：飲茶迷思（按圖睇清👇👇👇）

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4. 綠茶，如抹茶、龍井、碧螺春﻿



功效：清熱

適合大吃大喝後及運動前飲用。但屬輕度發酵茶，性寒涼，較適合夏日飲用，虛寒人士不宜多飲。

經製茶工序後大部份的白毫脫落，因此這種茶葉沖泡後仍留有翠綠的顏色，被稱為綠茶。中國及台灣的綠茶多為炒青茶，而日本綠茶則多為蒸青茶。

5. 白茶，如壽眉、白牡丹、白毫銀針



功效：清熱解毒、生津解渴

屬輕度發酵茶，性寒涼，較適合夏日飲用，虛寒人士不宜多飲。

茶葉多為嫩芽，由於茶葉製成後會有一層似霜雪的「白毫」，所以被稱為白茶。採摘後只經日曬或文火乾燥，為輕發酵茶，茶色清澈帶微青黃，味道清淡回甘。

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參考資料：

Want to live longer? Try drinking three cups of tea each day: Researchers rave over the 'anti-ageing' benefits of a cuppa

SWEET SPOT Three cups of tea a day could be the anti-ageing secret we all need, scientists discover