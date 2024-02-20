高血脂｜患高血脂不忌口 30歲男子４度入院 需終身伴隨糖尿病

正所謂「病從口入」，飲食習慣與身體健康息息相關，尤其是在患上慢性疾病的時候，就更加應小心忌口，否則後果可能不堪設想。台灣就有一名男子在確診高血脂後，仍然暴飲暴食，導致多次因急性胰臟炎被送院，在第4次更被醫生發現胰臟功能嚴重受損，需要終身伴隨糖尿病。



綜合外媒報道，台灣外科醫生陳榮堅在當地節目《醫生好辣》中分享指，胰臟負責控制人體中的血糖，所以很多人到上了年紀後，胰臟功能不足就會發生糖尿病。該名男子早在20歲就被診斷出高血脂，但他卻仗着自己年輕，平日照樣喝酒、暴飲暴食。

（圖片來源：截圖自節目《醫生好辣》）

陳榮堅解釋，三酸甘油脂（血脂的一種）除非高達1000、2000mg／dl導致胰臟炎，否則患者都是不痛不癢、沒有感覺的。所以在這10年間，男子就反反覆覆的患上急性胰臟炎，雖然每一次發病後都會遵從醫生指示服藥、控制飲食，然而時間一長，又會恢復不良的飲食習慣。到第4次被送進醫院時，醫生就發現他的胰臟旁「爛到湯流滿肚」，更一度引發休克，被緊急送入深切治療部搶救。雖然這名男子最後成功撿回一命，但胰臟功能卻只剩下不到原來的三分之一，導致他終身需要背負著糖尿病。

陳榮堅又分享另一名病患案例指，患者從20歲開始酗酒，屢勸不改，導致他除了胰臟發炎外，肝臟亦慢慢硬化壞死，當患者因急症被送院時，不僅發現到胰腺壞死產生的液體，還有肝硬化產生的腹水，雖然醫生盡力搶救，惟患者的腎功能亦逐漸衰退，最終因真菌感染不幸離世。

（圖片來源：截圖自節目《醫生好辣》）

陳榮堅提醒，高血脂與酒類都會損害胰臟功能，「你給它（胰臟）越糟的高血脂跟酗酒酒精過度的環境的時候，它就會壞得越快。」

胰腺炎知多啲！

胰腺炎是一種由於胰臟組織發生炎症而引起的疾病。胰臟是一個位於腹部的重要器官，它主要負責分泌一些消化酶和胰島素等荷爾蒙，以幫助身體消化食物和調節血糖。

當胰臟發炎時，這些消化酶可能會在腺體內部活化，從而導致胰腺自身消化。這樣的自身消化過程導致患者感到嚴重的腹痛、腹部膨脹、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至可能導致胰臟壞死和全身感染等嚴重併發症，危及生命。

高血脂會導致胰腺炎？

曾有研究顯示，高膽固醇血症和高三酸甘油酯血症（血脂過高的兩種常見形式）都與胰腺炎的發生有關聯。患上高膽固醇血症會使膽固醇在胰管中沉積，形成結石，從而阻塞了胰液的排洩，進而導致胰腺炎。同樣地，當甘油三酯水平過高時。高甘油三酯可能導致胰腺血管堵塞，進而引發胰腺炎。高三酸甘油酯血症也可能會增加胰腺炎的風險。

此外，高血糖也是胰腺炎的危險因素之一。高血糖會引起胰島素分泌過多，進而導致胰臟功能過度負荷，最終可能導致胰腺炎。

▼身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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預防高血脂６個日常貼士

1. 飲食控制



- 限制飽和脂肪和反式脂肪的攝取：減少高脂肪食物（如紅肉、奶油、起司）和加工食品的攝取。

- 增加膳食纖維的攝取：多食用水果、蔬菜、全穀類和豆類，它們富含膳食纖維，有助於降低膽固醇水平。

- 增加富含健康脂肪的食物：攝取富含單元不飽和脂肪酸（如橄欖油、堅果、酪梨）和多元不飽和脂肪酸（如魚油、亞麻仁油）的食物。

2. 控制體重



保持健康的體重可以幫助降低血脂水平。

3. 多做運動



進行有氧運動（如快走、游泳、跑步）和肌力訓練可以提高代謝率、增加脂肪燃燒，並有助於降低膽固醇和三酸甘油酯水平。

4. 戒菸和限製酒精攝取



吸菸和過量飲酒會對血脂產生負面影響，應盡量避免或減少。

5. 控制碳水化合物的攝取



減少高糖飲食和精緻碳水化合物的攝入，如糖、糖果、白米飯、白麵包等。

6. 控制膽固醇攝取



限制高膽固醇食物的攝入，如蛋黃、動物內臟及腦、蝦等。

▼7種食物有助降血脂（點擊下圖看清！👇👇👇）

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