泌尿健康｜晚上小便次數特別頻密？研究揭原因恐是電視看太多！

自新冠疫情過去，不少人都養成了上網觀看Netflix或瀏覽社交媒體的習慣，誰知長時間觀看影片可能是令你泌尿健康變差的原因！一項最新的研究表明，每天花五個小時或更長時間看電視或影片的成年人患上夜尿症的風險激增近5成。



國際醫學期刊《Neurourology And Urodynamics》近日發表一項由中國溫州醫科大學主導的研究，研究人員根據美國全國健康和營養調查中 13,294 名成年人的數據進行分析，發現其中 32% 的參與者患有夜尿症——即夜間醒來兩次或多次上廁所。

分析顯示，在撇除了年齡、性別、體重指數 (BMI)、種族、教育程度和糖尿病狀況等因素後，每天看電視或視訊時間超過 5 小時的人，與每天看電視或視訊時間少於 1 小時的人相比，出現夜尿症的風險高出 48%。

為什麼看電視會讓你晚上小便次數增加？

由於這是一項觀察性研究，因此未能深入探討為什麼看電視和夜間排尿之間存在聯繫。然而，研究人員亦分享了一些關於潛在因素的可能性，一方面，他們認為與看電視相關的久坐行為可能會推動這種連結，長時間坐著會增加罹患第二型糖尿病的風險，而這會增加患上夜尿症的風險。另外，長時間坐著也會增加腿部水腫（腿部液體滯留）的風險，這也會導致夜間小便次數增加。

研究人員又補充指出，看電視通常與飲料消費相關，導致液體攝入量增加，同時看電視也會影響睡眠質量，有機會增加夜尿的機會。

研究人員在《Neurourology And Urodynamics》上撰文指，「隨著人們越來越多地面對螢幕的時間愈來愈多，全面了解延長電視和/或影片時間對夜尿模式的影響，對於醫療保健專業人員和公共衛生從業者來說至關重要。我們的研究表明，每天花五個或更多小時看電視和/或影片的人患夜尿症的可能性明顯更大。」

研究人員建議醫療人員，對於長時間看電視或影片的人，可以提供行為改善建議，鼓勵適當的螢幕時間管理。

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什麼是夜尿症？

夜尿症（Nocturnal Enuresis）是指在兒童或成人中，晚上睡眠時無法控制尿液，導致床上或衣物被尿液濕透的情況。 夜尿症通常在5歲以後的兒童中較為常見，但亦存在成人患者。

夜尿症可分為兩種主要類型：

1. 原發性夜尿症



指從小便控制開始發育時期就存在的夜尿症。 這種類型的夜尿症在兒童中較為常見，可能與神經控制、尿液產生和膀胱容量等因素有關。

2. 繼發性夜尿症



指在一段時間內已經建立了夜間尿液控制，但後來重新出現夜尿症的情況。 繼發性夜尿症可能與一些誘發因素有關，如生理問題（泌尿道感染、尿道阻塞等）、精神壓力、情緒問題、藥物副作用等。

夜尿症可能對患者的生活品質和心理健康產生負面影響。 常見的症狀包括頻繁夜間排尿、床上或衣物濕透、尿急、泌尿道感染等。 對於兒童，夜尿症可能影響其自尊心和社交活動，而對於成人，它可能導致社交障礙和情緒困擾。

夜尿症７大成因

1. 延遲尿液控制的發展：在某些兒童中，尿液控制的發展可能相對滯後，導致他們在夜間無法保持乾燥。 這被認為是原發性夜尿症最常見的成因之一。



2. 遺傳因素：夜尿症可能在家族中有遺傳傾向，如果父母都患有夜尿症，那他們的孩子患夜尿症的風險也會增加。



3. 尿液產生過多：部份人士可能會在夜間產生較多的尿液，超過了他們的膀胱容量，導致夜尿症。



4. 尿液滯留：尿液滯留可能是由於膀胱肌肉功能異常或其他尿液流動障礙引起的。 這可能導致膀胱容量減少，增加夜尿的風險。



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5. 神經控制問題：夜尿症可能與膀胱神經控制異常有關，包括膀胱過動或膀胱不足活動。



6. 精神壓力與情緒問題：精神壓力、焦慮、情緒問題、生活變化等因素可能會對夜尿症產生影響。 這些因素可以影響尿液控制的神經調節機制。



7. 泌尿道感染或其他疾病：某些泌尿道感染、尿道阻塞或其他疾病可能導致夜尿症。 這種情況下的夜尿症稱為繼發性夜尿症。



６點改善夜尿症

1. 建立規律排尿習慣：盡量在就寢前排尿，並在需要時在夜間醒來前再次排尿。 確保在白天進行足夠的排尿次數，以減少夜間尿液量。



2. 控制液體攝取：在晚上接近睡眠時間時減少液體攝入，特別是限制攝取含咖啡因和刺激性飲料的量。 避免過多的飲水，尤其是在睡前。



3. 注意飲食習慣：避免攝取過多的鹽和辛辣食物，因為這些可能刺激膀胱，增加尿液產生和頻尿的風險。



4. 增加活動量：適度的身體活動可以促進尿液的代謝和調節，有助於改善夜尿症。



5. 調整睡眠環境：確保睡眠環境安靜、舒適、不受干擾，以促進良好的睡眠品質。



6. 減壓和放鬆：學習有效的應對壓力和焦慮，透過放鬆技巧（如深呼吸、冥想、暖水浴等）來降低緊張情緒，有助於改善夜間排尿問題。



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