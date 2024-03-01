心臟健康｜睡覺時聽覺仍會運作？研究揭聽一類聲音對心臟有益！

原來在睡覺時仍可以「聽」到聲音！近日，比利時的一項最新研究發現，即使在睡覺時，我們的身體和心臟也會對外部刺激做出反應，並且若在睡覺時聆聽輕鬆的話語，即有助於降低心率、改善心臟健康。



研究由比利時列日大學及瑞士弗里堡大學的發起，目的是研究人體在睡眠期間是否真正與外部世界「斷開」。為了實現這一目標，研究人員開始研究當人們在睡覺時，聽到不同的詞語時心跳怎樣的變化。研究人員假設，即使是在睡眠狀態之下，但聽到放鬆的話語後，大腦也仍然能夠以一種讓我們的身體更加放鬆的方式來解讀感官訊息。他們透過分析參與者的心電圖來驗證這個假設，隨後，研究人員對心臟和大腦活動的標記進行了比較，以區分它們對聽覺訊息調節睡眠的貢獻程度。

在清醒時，人的靜止心率為每分鐘 60 至 100 次，但在睡眠期間，心率就會降至每分鐘 40 至 50 次。研究人員將心率降低解釋為深度睡眠的象徵，並最終發現，即使在深度睡眠之下，聆聽令人放鬆訊息仍然有助於降低人們的心率，而聽到中性詞語則沒有效果。

該研究的作者、列日大學的研究助理 Christina Schmidt 指，「大多數睡眠研究都集中在大腦上，很少對身體活動進行調查。」

列日大學認知生理學研究實驗室負責人 Athena Demertzi 補充指，「但我們假設，即使在睡眠等無法完全交流的情況下，大腦和身體也是相互聯繫的。為了全面了解我們是如何思考和對環境做出反應的，我們需要同時考慮大腦和身體的訊息。」

研究人員解釋，心臟活動確實直接影響了我們感知世界的方式，但迄今為止，這些證據都是在清醒狀態下獲得的。透過這些結果，列日大學的研究人員證明了這一點在睡眠中也是如此，從而為我們理解睡眠提供了一個新的視角，即除大腦數據外，身體反應也起著至關重要的作用。

研究作者認為，本研究為感官訊息對睡眠功能的調節提供了更全面的視角。他們表示，透過關注心臟對聲音的反應，未來的研究可以分析身體在聲音影響睡眠期間記憶的情緒處理方面所扮演的角色。

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睡眠如何影響你的心臟健康？

良好的睡眠不僅對有助於維持日常活動，對你的心臟健康也很很重要。一般而言，成年人每晚至少需要 7 小時的睡眠，然而，有調查指出，發現每10名香港人，就有6.8個有失眠問題。每晚睡眠不足 7 小時代表你更有可能出現健康問題，這些健康問題包括：

1. 高血壓



在正常睡眠期間，您的血壓會下降。有睡眠問題意味著您的血壓會在較長時間內保持在較高水平。高血壓是心臟病和中風的主要風險之一。

2. 糖尿病



糖尿病是一種導致血液中糖分堆積的疾病，這種情況會損害您的血管。一些研究表明，獲得充足的良好睡眠可能有助於人們改善血糖控制。

3. 肥胖



睡眠不足會導致不健康的體重增加。對於兒童和青少年來說尤其如此，他們比成人需要更多的睡眠。睡眠不足可能會影響大腦控制飢餓的部份。

熬夜４大懷處（按圖👇👇👇）

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做足６點維持「高質」睡眠！

1. 堅持規律的睡眠時間表。每晚同一時間上床睡覺，每天早上同一時間起床，包括週末。



2. 盡量在白天接觸充足的自然光，可嘗試晨間運動或午間散步。



3. 白天進行足夠的體力活動。睡前幾個小時內盡量不要運動。



4. 避免人造光，尤其是睡前幾個小時內。在電腦或智慧型手機上使用藍光濾鏡。



5. 睡前幾個小時內不要進食或喝水；特別避免飲酒和高脂肪或高糖食物。



6. 保持臥室涼爽、黑暗和安靜。



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