男子半年無健身 鍛鍊後隔日即入院 醫生揭一指數超標200倍！

運動健身固然能強身健體，不過亦要量力而為，否則後果可能得不償失。近日，內地就有一名男子不顧半年多的健身空檔，到健身室運動兩小時，一下子做了600多下的機械胸推​，回家後隨即開始發高燒、全身無力。就醫才發現原來他的肌酸激酶近200倍，確診「橫紋肌溶解症」。



綜合內媒報道，江蘇淮安一名31歲的劉先生（化名）近半年沒有做運動，近日受朋友邀約再度踏足健身室，復練當天就在健身房做了600多下「機械胸推」，這對以前的他來說只是常規運動。

不過，回家之後，隨即發燒至38℃，又出現頭暈、全身無力、手臂痠痛及小便呈茶色等症狀。他緊急到醫院求醫，醫生發現他的肌酸激酶高出正常標準近200倍，證實確診了「橫紋肌溶解症」，連帶著肝腎功能各項指標都超出正常。

唯一值得慶幸的是，劉先生及時求醫並無大礙。不過此事傳出後不少人紛紛留言指，「半年不動彈了突然這樣搞？ 兄弟你這想要戒了健身吶？」、「做600次推胸，估計也是新手，瞎練」、「兄弟，健身，是一組，一組的」、「健身先健腦」。

男子的主治醫生指，橫紋肌溶解是指人體的骨骼肌（醫學上稱為橫紋肌）在超強極度運動之後，骨骼肌肉細胞裡的相關成分被釋放到血液裡（就像雞蛋破了，蛋液漏出來），隨著血液 循環，這些物質到達腎臟，把腎臟的小血管堵住了，同時也給心臟和肝臟帶來很大的負擔。 過多的肌紅蛋白會在腎臟積聚，造成急性腎衰竭、代謝性酸中毒。 嚴重者發生昏迷，甚至死亡。

什麼是橫紋肌溶解症？

橫紋肌溶解症（Rhabdomyolysis）是一種罕見且嚴重的疾病，其特徵是橫紋肌溶解，即肌肉組織中的肌紅蛋白溶解進入血液循環。 這種情況可能會導致肌肉損傷、肌紅蛋白尿和一系列嚴重的併發症。

橫紋肌溶解症的主要原因是肌肉組織受到嚴重傷害或破壞，可能是由下列因素造成：

1. 外傷：嚴重創傷，如車禍、重物壓迫或劇烈擠壓肌肉等，可以導致橫紋肌溶解。



2. 極端運動：劇烈而過度的運動，特別是在沒有適當訓練或準備的情況下，可能導致肌肉損傷和橫紋肌溶解。



3. 缺血或血液循環不良：血液供應不足，如血管阻塞或低血壓，可能導致肌肉組織缺氧和損傷。



4. 藥物或毒素：某些藥物、毒素或化學物質，如某些抗精神病藥物、古柯鹼、酒精和一些有毒物質，都有可能導致橫紋肌溶解。



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患上橫紋肌溶解症會有何症狀？

肌肉出現疼痛、無力、倦怠或壓痛，肌肉收縮力量下降，肌肉的表皮可能會出現腫脹及充血的現象。



尿液呈現烏龍茶或可樂般的深褐色(這是因為病患血液中帶有大量的肌球蛋白,並從尿液排出)。



當腎功能受損時，可能會出現尿液會減少，甚至無尿的情況。



尿液試紙檢查會出現潛血反應(因為肌球蛋白的構造和血紅素類似)。



若出現以上症狀應立即就醫，避免對腎臟造成傷害。

預防橫紋肌溶解症留意６點

1. 適度運動和訓練



避免劇烈而過度的運動，特別是在沒有適當的訓練或準備的情況下。逐漸增加運動強度和持續時間，以給身體足夠的時間適應和恢復。

2. 注意預防受傷



在進行活動或運動時，使用適當的保護裝備和正確的姿勢，以減少肌肉損傷的風險。

3. 保持良好的水合狀態



確保身體有充足的水份，特別是進行劇烈運動或在高溫環境下。適當補充水分有助於維持肌肉組織的正常功能和防止脫水。

4. 避免胡亂使用藥物或毒素



在使用藥物時，請遵循醫生的指引，避免濫用或過度使用可能對肌肉產生有害影響的藥物。此外，避免接觸有毒物質和化學物質。

5. 注意身體訊號



了解自己的身體狀況和限制，並注意任何異常症狀。如果出現持續的肌肉疼痛、無力或其他不尋常的體徵，應及時就醫進行評估和診斷。

6. 健康生活方式



採取健康的生活方式，包括均衡飲食、足夠的休息和睡眠，以及避免過度的壓力和壓力。

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