口腔健康｜22歲女子將可樂當水喝 只是一年便蛀成滿口爛牙！

作為全球最暢銷的飲品之一，相信很多人都對可樂愛不釋手，甚至有人一日三餐都要配它，但你又有沒有想長期飲用可樂要付出什麼代價？近日，浙江省紹興市就有一名22歲女子，因把可樂當水喝，導致滿口牙齒大面積缺損，嚴重腐蝕，就連日常進食都有困難。



綜合內媒報道，該名女子近日到當地的口腔醫院求診，指自己因長達一年將可樂當成水喝，導致琺琅質遭到嚴重侵蝕，只需輕輕一碰就會發生脫落，後來更因牙齒痛得難以忍受，導致無法進食，才想到醫院接受治療。

（圖片來源：截圖自網易）

經醫生檢查過後，發現女子的牙冠已經被腐蝕，更有部份牙面已經發黑，就連牙垢也沒清洗乾淨。 女子的主治醫生解釋，小美的刷牙習慣比較差，再加上長期把可樂當水喝，才導致這樣的情況。

醫生坦言，全口牙齒大面積缺損，治療起來比較麻煩，會盡可能留下女孩少數未被腐蝕的牙齒。不過，光是修復牙齒費用就高達10萬人民幣（約港幣11萬），若需拔牙、植牙，費用更高達20萬人民幣（約港幣23萬）。

醫生提醒，像可樂之類的碳酸性飲料、酸性飲料，或者果汁類，還是得適量，避免過度飲用，否則恐引起酸蝕症，造成牙齒大量腐蝕，白開水才是最好的人飲料。

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忽視牙齒健康或引致３種疾病

牙齒的健康影響不僅僅限於口腔護理，口腔健康與全身健康都有著密切的關聯，口腔健康不佳可能會增加以下一些疾病的發病風險：

1. 心血管疾病



有研究指，口腔發炎和牙周病可能與心血管疾病（如心臟病和中風）的發生和發展有關。 發炎反應和細菌感染在口腔中產生，這些細菌可以進入血液循環系統，引起全身性發炎反應，進而促進動脈粥狀硬化的發展，增加心血管疾病的風險。

如何發現心源性牙痛？

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2. 呼吸道感染



口腔細菌和發炎可能經由呼吸道進入肺部，導致呼吸道感染的風險增加。 特別是在口腔衛生不佳的情況下，細菌可以透過吸入或喉嚨進入呼吸道，引起肺部感染。

3. 糖尿病



牙周病是糖尿病的一種長期併發症，患糖尿病者罹患牙周病的機會是正常人的兩到三倍。更有臨床研究顯示，那些牙周狀況較差的患者經過五年的追蹤觀察後，發現其糖尿病監測指數中糖化血紅蛋白惡化程度較為顯著，甚至高達 28 倍之多。糖尿病患者更容易患有牙周病，而牙周病的存在可能使糖尿病的控制更加困難。 牙周病的發炎反應可能導致血糖值升高，加重糖尿病的病情。

這４類食物有助鞏固牙齒！（按圖👇👇👇）

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1. 富含纖維的水果和蔬菜



美國牙科協會表示，富含纖維的食物有助於保持牙齒和牙齦清潔。同時，它們還能促進唾液生成。吃了含糖或澱粉的食物後，唾液會開始減少酸和酵素對牙齒的侵蝕作用。唾液中含有微量的鈣和磷酸鹽。因此，它還能使牙齒上因細菌酸性物質而失去礦物質的部位恢復礦物質。

2. 芝士、牛奶、原味乳酪和其他乳製品



芝士是另一種可以幫你製造唾液的食物。而牛奶、芝士和其他乳製品中的鈣和磷酸鹽則有助於補充牙齒可能因其他食物而流失的礦物質。另外，它們還有助於重建牙釉質。

3. 綠茶和紅茶



這兩種茶都含有能與牙菌斑細菌發生作用的茶多酚。這些物質可以殺死或抑制細菌，以防止細菌滋生或產生攻擊牙齒的酸。根據您泡茶的水質，一杯茶也可以成為氟化物的來源。

4. 無糖口香糖



咀嚼香口膠有助於口腔製造唾液，同時又可以清除口腔中的食物殘渣。