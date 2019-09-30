通烏門衝擊比通俄門更猛烈　佩洛西劃定彈劾調查底線

針對美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月28日接受《德州論壇報》（Texas Tribune）採訪時表示，民主黨是否因此會在2020年丟掉眾議院控制權，這並不重要。重要的是特朗普是否違憲，是否違背總統宣誓誓言，破壞美國國家安全及民主選舉的公正性。

從佩洛西的表態及民主黨幕後的評估來看，他們發起的這場政治賭博，就是要給特朗普貼上不合格、不合規甚至不合法的標籤。無論彈劾調查最終結果如何，民主黨都做好了付出代價的準備。

對於很多民主黨人來說，啟動彈劾就是一種勝利。（VCG）

佩洛西這種「破釜沉舟」的姿態，似乎預示着這場彈劾調查的推進，將比之前的複雜的「通俄門」調查更果決、更明晰。或者說，會有一個較為明確的路線圖，權衡彈劾案和2020年選舉的關係。這一次，掌握主動權或主導權的不是美國的司法部或其下屬的聯邦調查局，或者由司法部任命的特別檢察官，而是民主黨自己的各大委員會。

有聲音說，經歷過2016年慘敗以及特朗普執政後一系列政治損傷的民主黨，已經沒有什麼可以失去的了。美國民主體制下的權力制衡並非萬無一失，司法和憲政手段等規程，也要和選票相互作用，相互補充，即便這種規程可能會引發選民的不滿。民主黨領導層似乎不再猶豫啟動彈劾而給該黨帶來的不良後果，他們反而更關心自由派所看重的法治和原則問題。至少從表面上看是如此。

特朗普和佩洛西這兩位美國高層權勢人物漸行漸遠。（VCG）

佩洛西啟動眾議院各委員會開展彈劾調查，直接原因是特朗普被指向烏克蘭尋求幫助，調查民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）及其兒子亨特（Hunter Biden）。當然，除此以外，還包括在這一「通烏門」背後白宮掩蓋部分內容、美國司法部選擇性的政治操作，以及大背景下美俄烏三國的外交利益博弈，都將攪動華盛頓本來就不平靜的政治渾水。而相比通俄門，通烏門對特朗普的政治打擊和傷害更大。

兩個醜聞都和兩個毗鄰的國家有關，一個是俄羅斯，一個是烏克蘭。兩個都是民主黨希望強硬應對的國家。這一系列巧合，讓民主黨不得不站在法律的一邊，甚至不惜為此付出大選的政治代價。特朗普無論如何競選，是否連任，他都會被貼上被彈劾總統的標籤。這或許也是佩洛西及民主黨人的目的之一。比如，民主黨可以將2020年目標放在保住國會控制權，這樣可以繼續在外交內政上制衡共和黨政府。

通烏門引發的彈劾調查對特朗普的傷害超過通俄門調查。（AP）

如果說通俄門調查中特朗普方面是「被動」接受俄羅斯的幫助，那麼「通烏門」則由特朗普自己發起，也就是存在利用自己職權謀求個人政治利益的動機。通俄門調查的結論很複雜，仁者見仁智者見智，是否彈劾，取決於黨內利益的平衡，有比較大的政治迴旋空間。更何況，通俄門調查結束後，佩洛西的結論就是不啟動彈劾，注重通過2020年大選「審判」特朗普。

而這次彈劾調查的「通烏門」的故事線則簡單明瞭，而且一夜之間，在黨內新晉議員和極端勢力的施壓下，佩洛西決議啟動彈劾調查。其中的首要考量就是政治。當然，民主黨口頭上肯定會強調法治的重要性，沒有人可以凌駕於法律之上。也正是因為這是一場政治操弄，才導致特朗普被成功彈劾的門檻被抬高。

換句話說，要想特朗普因為被彈劾而下台，不能只證明他存在一些違規行為，而是要證實超出公眾預期的一些非法勾當。比如，確實證實特朗普施壓烏克蘭調查拜登是一種政治交易。

1998年克林頓（Bill Clinton）被彈劾，雖然彈劾由頭是阻礙司法，但實際上圍繞「性醜聞」展開。而公眾之前就已經對克林頓「性醜聞」的指控有所耳聞，還不至於剝奪其總統職權的地步。特朗普也一樣，他競選和執政以來一系列荒誕不經、有違常規的做法，已經無形中抬高了他被成功彈劾的「門檻」。

税務問題、阻礙司法、競選違規、封口費，包括通俄門，都未能讓其面臨彈劾指控。現如今僅僅因為一通電話就對他展開彈劾調查，公眾很容易習以為常地將其視為「舊聞」，或者假新聞。即便真的存在税務方面的問題，那也不至於通過彈劾讓特朗普下台，而是最好等到特朗普下台後由各州和聯邦檢察官採取訴訟行動。

而且，通烏門簡單故事背後，也有很多問題待解。比如，雖然烏克蘭政府和特朗普政府均否認兩國領導人在通話中存在「交換條件」，但是，特朗普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）則在彈劾調查啟動前一週承認，特朗普曾要求烏克蘭調查拜登父子。另外，美國國家情報總監科茨（Dan Coats）為何在特朗普和烏克蘭通話後被特朗普開除？這些疑問隨着調查彈劾的進展，或許會更明晰。但也會讓美國進一步拖入政治內耗的深淵。