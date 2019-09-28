特朗普針對「通烏門」告密者語帶恐嚇遭警告

美國眾議院情報委員會9月26日公布指控美國總統特朗普對烏克蘭總統澤連斯基施壓的告密信內容。《紐約時報》同日引述消息人士發文，讓外界一窺關告密者的身份。特朗普被揭批評此人如同叛國的間諜，言談間更暗示事情要時發生在過去，此人將不會有好下場。

美國總統特朗普被揭向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求後者調查政敵之子。圖為特朗普9月27日在白宮舉行的西班牙傳統月活動中，與一名參加者合照。（Reuters）

美國《洛杉磯時報》26日公布特朗普當天早上在紐約一個私人活動上表示：「我不知道那人（告密者）是誰，又是誰向告密者提供資料？因這差不多是一名間諜（所為）。你知道過去當我們是醒目的時候我們會怎做？對不對？對於間諜和叛國者，我們的處理方式和現在有點不一樣。」他這番話暗示的可能是，此人行為導致其犯下最高刑罰為死刑的叛國罪。

眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、會眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）及眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）26日發表聯合聲明，指總統當天的言論構成可被譴責的威嚇證人行為以及企圖干預國會的彈劾調查。

特朗普因涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求調查政治對手拜登（Joe Biden），近期捲入彈劾調查風波。眾議院情報委員會26日公開「告密者控告」（whistleblower complaint）內容，涉及至少6名政府官員，其中有官員在白宮任職。

《紐約時報》26日引述知情人士報道，該告密者為美國中情局（CIA）官員，曾在白宮工作，精通美國對歐洲的外交政策，並且熟悉烏克蘭政壇，對法律有一定了解。